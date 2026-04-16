Πιτ Χέγκσεθ: «Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, αν το Ιράν δεν συμφωνήσει»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, εφόσον το Ιράν δεν επιλέξει τον δρόμο της συμφωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Πιτ Χέγσκεθ που αποτυπώνουν μια σαφώς κλιμακούμενη στάση της χώρας του απέναντι στην Τεχεράνη. Η Ουάσινγκτον υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και ενισχύονται με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ σε σχέση με το παρελθόν.

Το μήνυμα προς την Τεχεράνη είναι ξεκάθαρο: οι κινήσεις των ιρανικών στρατιωτικών μέσων παρακολουθούνται στενά. Αμερικανικές πηγές υποστηρίζουν ότι το Ιράν επιχειρεί να ανασύρει και να επαναφέρει σε λειτουργία εκτοξευτές που είχαν πληγεί σε προηγούμενα πλήγματα, ένδειξη, όπως αναφέρουν, προετοιμασίας για ενδεχόμενη περαιτέρω ένταση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Χέγκσεθ και στο Στενό του Ορμούζ, μια περιοχή κρίσιμη για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης περί ελέγχου της περιοχής, τονίζοντας ότι η απειλή επιθέσεων σε εμπορικά πλοία δεν συνιστά έλεγχο αλλά πράξη πειρατείας. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι η δική τους ναυτική παρουσία διασφαλίζει τη ροή της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, ο υπουργός Πολέμου υποστήριξε πως αν και οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν δεν έχουν καταστραφεί, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο στις εξαγωγές της χώρας, περιορίζοντας τη δυνατότητά της να διαθέτει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές.

Η αμερικανική πλευρά καταλήγει ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή «για όσο χρειαστεί», με τον Χέγκσεθ να προβάλει τη ναυτική υπεροχή της χώρας του ως βασικό παράγοντα επιβολής της στρατηγικής της.



Πηγή: skai.gr

