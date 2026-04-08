Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η χώρα του πέτυχε μια «καθοριστική στρατιωτική νίκη» απέναντι στο Ιράν και ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει ουσιαστικά καταστραφεί, την ώρα που ο νέος ηγέτης της χώρας, Χομεϊνί Μοτζταμπά είναι βαριά τραυματίας, ανίκανος να διοικήσει και στην ουσία παραμορφωμένος από το χτύπημα που έχει δεχθεί.

Ο Χέγκσεθ, μαζί με τον στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, μίλησαν σε δημοσιογράφους μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απέφυγε την τελευταία στιγμή μια πλήρη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, το βράδυ της Τρίτης, μόλις δύο ώρες πριν από την προθεσμία που είχε θέσει στην Τεχεράνη για να ανοίξει το μπλοκαρισμένο Στενό του Ορμούζ.

Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή («θα συνεχίσουν να βρίσκονται εκεί»), προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το Ιράν θα τηρήσει την εκεχειρία.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα επιτρέψει τη διέλευση πλοίων και θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του στις ΗΠΑ, διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα το εξουδετερώσουν».

Από την πλευρά του, ο στρατηγός Κέιν δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν επιτευχθεί, ωστόσο η εκεχειρία αποτελεί απλώς μια παύση, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των επιχειρήσεων.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι το νέο ιρανικό καθεστώς εμφανίζει διαφορετική στάση στις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

