Νέα «ιερά πυρά» του Πάπα Λέοντος XΙV κατά του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), χωρίς πάντως να τον κατονομάζει, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως στιγμής γνωστά.

«Ο Ιησούς μας είπε: ''Μακάριοι οι ειρηνοποιοί'', αλλά αλίμονο σε εκείνους που χειραγωγούν τη θρησκεία στο όνομα του Θεού για το δικό τους στρατιωτικό, οικονομικό ή πολιτικό όφελος, σύροντας ό,τι είναι ιερό στο σκοτάδι και τη βρομιά» δήλωσε σε πιστούς σε ιστορική επίσκεψή του στο Καμερούν.

Όπως τόνισε, «οι άρχοντες του πολέμου προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν ότι χρειάζεται μόνο μια στιγμή για να καταστρέψει κανείς. Ωστόσο, συχνά μια ζωή δεν είναι αρκετή για να ανοικοδομήσει».

Κάνουν τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται για φόνους, για καταστροφές, ενώ οι πόροι που απαιτούνται για θεραπεία, εκπαίδευση και αποκατάσταση δεν βρίσκονται πουθενά, συνέχισε αιχμηρά ο Πάπας.

«Ο κόσμος ρημάζεται από μια χούφτα τυράννους» ανέφερε ακόμη.

Πηγή: skai.gr

