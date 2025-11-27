Η δικαιοσύνη της πολιτείας της Τζόρτζια απέσυρε σήμερα τις κατηγορίες εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ για απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020, βάζοντας τέλος στην τελευταία ποινική δίωξη που εκκρεμούσε εις βάρος του Αμερικανού προέδρου.

Βασικό ρόλο σε αυτή την αθωωτική ουσιαστικά απόφαση, έπαιξε ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση, ο Πίτερ (ή Πιτ) Σκανδαλάκης (Pete Skandalakis).

Ο Σκανδαλάκης πρότεινε να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες και ο δικαστής Σκοτ Μακάφι αποδέχθηκε το αίτημά του.

Στη γνωμοδότησή του εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ένας εν ενεργεία πρόεδρος να υποχρεωθεί να εμφανιστεί στη Τζόρτζια για να δικαστεί», επομένως θα ήταν «μάταιο και αντιπαραγωγικό» να προχωρήσει η υπόθεση.

Παράλληλα τόνισε ότι η απόφασή του «δεν ελήφθη από την επιθυμία μου να προωθήσω κάποια ατζέντα, αλλά βασίστηκε στις πεποιθήσεις μου και την κατανόηση των νόμων».

Πώς βρέθηκε στη θέση «κλειδί»

Ο 68χρονος Πιτ Σκανδαλάκης ανέλαβε την υπόθεση μόλις στις 14 Νοέμβριου του 2025, χωρίς επιπλέον αμοιβή, μετά την απομάκρυνση τον Δεκέμβριο του 2024 της εισαγγελέως Φάνι Γουίλις, λόγω της στενής σχέσης της με έναν ερευνητή που είχε προσλάβει για να συμμετέχει στην έρευνα.

Προηγουμένως, είχε διατελέσει περίπου 25 χρόνια ως εκλεγμένος Ρεπουμπλικανός εισαγγελέας στη δικαστική περιφέρεια Coweta, νοτιοδυτικά της Ατλάντα.

Όπως είχε δηλώσει τότε ο ίδιος, ανέλαβε την υπόθεση εναντίον του Προέδρου των ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφερε να βρει «κανέναν άλλο εισαγγελέα διατεθειμένο να το πράξει».

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Σκανδαλάκης εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση.

Πριν προλάβει η πρώην εισαγγελέας Φάνι Ουίλις να συντάξει το κατηγορητήριο, ένας δικαστής της απαγόρευσε να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του Αντικυβερνήτη της Τζόρτζια, Μπερτ Τζόουνς, ενός από τους 16 Ρεπουμπλικάνους της πολιτείας που υπέγραψαν πιστοποιητικό ότι ο Τραμπ είχε κερδίσει την Τζόρτζια και ανακηρύχθηκαν οι «νόμιμα εκλεγμένοι και κατάλληλοι» εκλέκτορες της πολιτείας.

Ως γερουσιαστής της πολιτείας μετά τις εκλογές, ο Τζόουνς ζήτησε επίσης μια ειδική νομοθετική σύνοδο για να ανατρέψει τη νίκη του Μπάιντεν.

Καθώς η Γουίλις ερευνούσε την υπόθεση, ο Τζόουνς υποστήριξε ότι είχε σύγκρουση συμφερόντων επειδή η Ουίλις διοργάνωσε το 2022 μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, στην κούρσα του αντικυβερνήτη.

Ο δικαστής Ρόμπερτ ΜακΜπέρνεϊ έκρινε ότι οι ενέργειες της Ουίλις δημιούργησαν μια «πραγματική και αβάσιμη» σύγκρουση συμφερόντων και την απομάκρυνε από την υπόθεση.

Τότε, ο Σκανδαλάκης αυτοδιορίστηκε για να χειριστεί (και αυτό) το ζήτημα και τελικά επέλεξε να μην ασκήσει δίωξη εναντίον του Τζόουνς.

Ο αδέκαστος εισαγγελέας

Γεννημένος το 1957 ή το 1958 στην Ατλάντα της Τζόρτζια, ο Σκανδαλάκης είναι γόνος ελληνικής οικογένειας μεταναστών – του Ιωάννη Σκανδαλάκη και της Εύας Παμφίλη.

Στα σχεδόν 40 χρόνια νομικής καριέρας, έχει δημιουργήσει τη φήμη ενός εισαγγελέα αφοσιωμένος στο να κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό, ανεξάρτητα από τη δημόσια γνώμη ή τις πολιτικές πιέσεις.

Ως εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Εισαγγελέων της Τζόρτζια, ο Σκανδαλάκης έχει βρεθεί στο επίκεντρο μερικών από τις πιο σημαντικές και αμφιλεγόμενες υποθέσεις στη σύγχρονη ιστορία της Τζόρτζια: Από την ένοπλη επίθεση της αστυνομίας στο Ρέισαρντ Μπρουκς μέχρι την έρευνα του Αντικυβερνήτη Μπερτ Τζόουνς και, πιο πρόσφατα, την μνημειώδη απόφαση να αναλάβει την υπόθεση εναντίον του Προέδρου Τραμπ.

Η φιλοσοφία του συνοψίζεται στην πρόταση: «Αν κάνουμε το σωστό, μπορούμε πάντα να το υπερασπιστούμε».



