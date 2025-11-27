Βανς: «Δικαιώνομαι που δεν ήθελα Αφγανούς πρόσφυγες» – Συμφωνεί ο Μασκ

Τη δικαίωσή του που δεν ήθελε στις ΗΠΑ Αφγανούς πρόσφυγες διεκδικεί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, με αφορμή την επίθεση Αφγανού σε δύο Εθνοφρουρούς, που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Θυμάμαι ότι το 2021 επέκρινα την πολιτική του Μπάιντεν να ανοίξει τις πύλες σε Αφγανούς πρόσφυγες που δεν είχαν υποβληθεί σε έλεγχο. Οι φίλοι μου μου έστελναν μηνύματα αποκαλώντας με ρατσιστή. Ήταν μια στιγμή που μου ξεκαθάρισε τα πράγματα. Δεν έπρεπε να βρίσκονται στη χώρα μας» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, με τον Ίλον Μασκ να συμφωνεί.

«Ο αντιπρόεδρος Βανς είχε δίκιο» τόνισε ο Μασκ, παραθέτοντας την ανάρτηση.

VP Vance was right https://t.co/KrgxMcqGcU — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2025

Πηγή: skai.gr

