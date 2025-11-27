Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σύντομα, σύμφωνα με το Κίεβο

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, και η Ουκρανία το έχει αποδείξει επανειλημμένα, να επιτευχθεί εκεχειρία», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών

ΗΠΑ-Ουκρανία

Οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα συναντηθούν σύντομα, δήλωσε την Πέμπτη ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα, προσθέτοντας ότι το Κίεβο θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα μέτρα στις ειρηνευτικές προτάσεις.

«Οι προσδοκίες μας είναι συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα αποτελέσματα, ώστε να επιτευχθεί πρόοδος», δήλωσε ο Σιμπίχα σε συνέντευξη Τύπου. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, και η Ουκρανία το έχει αποδείξει επανειλημμένα, να επιτευχθεί εκεχειρία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία ΗΠΑ Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark