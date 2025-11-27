Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σύντομα, σύμφωνα με το Κίεβο

Οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα συναντηθούν σύντομα, δήλωσε την Πέμπτη ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα, προσθέτοντας ότι το Κίεβο θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα μέτρα στις ειρηνευτικές προτάσεις.

«Οι προσδοκίες μας είναι συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα αποτελέσματα, ώστε να επιτευχθεί πρόοδος», δήλωσε ο Σιμπίχα σε συνέντευξη Τύπου. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, και η Ουκρανία το έχει αποδείξει επανειλημμένα, να επιτευχθεί εκεχειρία».

