Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σύντομα, σύμφωνα με το Κίεβο

Οι διαπραγματευτικές ομάδες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα συναντηθούν σύντομα, δήλωσε την Πέμπτη ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα, προσθέτοντας ότι το Κίεβο θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα μέτρα στις ειρηνευτικές προτάσεις.
«Οι προσδοκίες μας είναι συγκεκριμένα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα αποτελέσματα, ώστε να επιτευχθεί πρόοδος», δήλωσε ο Σιμπίχα σε συνέντευξη Τύπου. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς, και η Ουκρανία το έχει αποδείξει επανειλημμένα, να επιτευχθεί εκεχειρία».
- Πύρινη παγίδα στο Χονγκ Κονγκ: Η φωτιά σκαρφάλωσε 32 ορόφους σε 5 λεπτά, οι ένοικοι δεν μπορούσαν να διαφύγουν
- Η Τζόρτζια αθώωσε τον πρόεδρο Τραμπ για τα γεγονότα του 2020 - Το σκεπτικό του εισαγγελέα
- Τουρκία: Να επιτευχθεί πρώτα εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πριν συζητηθεί η αποστολή στρατευμάτων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.