Πύρινη παγίδα στο Χονγκ Κονγκ. Οι φλόγες «σκαρφάλωσαν» 32 ορόφους σε μόλις πέντε λεπτά στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, με τους ενοίκους να χρειάζονται -μίνιμουμ- χρόνο εκκένωσης 10 λεπτών, δήλωσε εμπειρογνώμονας σε θέματα κτιρίων. Δεκάδες είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από την ανείπωτη τραγωδία.

«Ο χρόνος εκκένωσης των ανθρώπων από ένα κτίριο 32 ορόφων είναι ουσιαστικά πολύ αργός», δήλωσε στο CNN ο Σινιάν Χουάνγκ, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος Δόμησης και Ενεργειακής Μηχανικής του Πολυτεχνείου του Χονγκ Κονγκ.

«Χρειάζονται τουλάχιστον 10, 20 λεπτά. Αλλά η φωτιά εξαπλώθηκε στην κορυφή σε πέντε λεπτά ή λιγότερο».

Όταν ρωτήθηκε για την έρευνα για την πυρκαγιά, ο Χουάνγκ ξεκαθάρισε ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν αφορά την αιτία της πυρκαγιάς αλλά την ταχεία εξάπλωσή της.

«Γενικά μιλώντας, νομίζω ότι η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι τόσο κρίσιμη επειδή το κτίριο έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται τυχαία περιστατικά πυρκαγιάς, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται μια τόσο γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς έξω από το κτίριο που τελικά να εξαπλώνεται μέσα στο κτίριο», δήλωσε. «Αυτό δεν είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη στον κώδικα πυρασφάλειας των κτιρίων».

Ο Χουάνγκ τόνισε ότι το μπαμπού είναι «σίγουρα ένα εύφλεκτο υλικό» που είναι πιθανό να αναφλεγεί κατά την τρέχουσα περίοδο ξηρασίας του Χονγκ Κονγκ, με τους κάθετα προσανατολισμένους στύλους να επιτρέπουν στη φωτιά να εξαπλώνεται προς τα πάνω με ευκολία.

«Και αυτό είναι πανομοιότυπο σε κάθε πυρκαγιά με πρόσοψη που διαθέτει εύφλεκτη επένδυση. Μόλις αναφλεγεί, δεν υπάρχει χρόνος για τους πυροσβέστες να σταματήσουν την εξάπλωση της φωτιάς».

Έκανε παραλληλισμούς με την πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου, την πιο φονική στη Βρετανία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 72 ανθρώπους επειδή το 24όροφο κτίριο ήταν καλυμμένο με εύφλεκτη επένδυση.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ τέθηκε υπό έλεγχο, με κάποιες πύρινες εστίες να απομένουν.

