Σύμβουλος Τραμπ: Πάνω από 50 χώρες έχουν ζητήσει διαπραγμάτευση για τους δασμούς

Τι δήλωσε ο Κέβιν Χάσετ στο ABC - «Δεν δικαιολογείται καμία πρόβλεψη για ύφεση από τους δασμούς», δήλωσε στο NBC ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένετ

Λευκός Οίκος

Περισσότερες από 50 χώρες έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο και έχουν ζητήσει διαπραγμάτευση για το εμπόριο και τους δασμούς, δήλωσε την Κυριακή στο δίκτυο ABC, ο επίκεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Χάσετ.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι οι δασμοί που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ήταν μία τακτική έμμεσης πίεσης προς τη Fed, προκειμένου να μειώσει τα επιτόκια.

Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξή του το NBC, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποβάθμισε την πτώση στο χρηματιστήριο, λέγοντας ότι «εδεν υπάρχει κανένας λόγος για να δικαιολογηθεί μία πρόβλεψη για ύφεση με βάση τους δασμούς».

