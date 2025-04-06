Περισσότερες από 50 χώρες έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο και έχουν ζητήσει διαπραγμάτευση για το εμπόριο και τους δασμούς, δήλωσε την Κυριακή στο δίκτυο ABC, ο επίκεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Χάσετ.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι οι δασμοί που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ήταν μία τακτική έμμεσης πίεσης προς τη Fed, προκειμένου να μειώσει τα επιτόκια.

Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξή του το NBC, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποβάθμισε την πτώση στο χρηματιστήριο, λέγοντας ότι «εδεν υπάρχει κανένας λόγος για να δικαιολογηθεί μία πρόβλεψη για ύφεση με βάση τους δασμούς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.