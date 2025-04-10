Οι αμερικανικές αρχές ζήτησαν χθες Τετάρτη να εγκαταλειφθούν ποινικές διώξεις εναντίον νεαρού που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε πρόσφατα ως ηγέτη της σαλβαδοριανής συμμορίας MS-13, εν μέσω του κυνηγιού εναντίον αυτών που χαρακτηρίζει «εγκληματίες» παράτυπους μετανάστες.

Ο 24χρονος κατηγορήθηκε στα τέλη Μαρτίου για παράνομη οπλοκατοχή από μετανάστη χωρίς άδεια παραμονής. Ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βιρτζίνια διέταξε να παραμείνει προφυλακισμένος ωσότου διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση την 1η Απριλίου.

Ωστόσο εισαγγελείς ζήτησαν χθες να τεθεί στο αρχείο η δίωξη εναντίον του άνδρα με έγγραφο μιας σελίδας, χωρίς να εξηγήσουν τους λόγους της αναστροφής.

Σε ανακοίνωσή της, η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι χαρακτήρισε τον άνδρα «τρομοκράτη» και διαβεβαίωσε πως έχει αρχίσει «διαδικασία απέλασης» από τις ΗΠΑ.

Στα τέλη του Μαρτίου, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εξέφραζε ικανοποίηση για τη σύλληψη «ενός από τους κυριότερους ηγέτες της MS-13», κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την υπουργό Δικαιοσύνης Μπόντι.

Οι αρχές «έκαναν σπουδαία δουλειά συλλαμβάνοντας έναν ηγέτη της MS-13 — μεγάλη υπόθεση!», πανηγύριζε εξάλλου ο πρόεδρος Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει μετατρέψει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε προτεραιότητά του, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών που έρχονται από το εξωτερικό» και προβάλλοντας πολύ τις απελάσεις μεταναστών.

Στα μέσα του περασμένου μήνα, ο Ρεπουμπλικάνος επικαλέστηκε νόμο του 18ου αιώνα περί «αλλοδαπών εχθρών» σε καιρό πολέμου για να απελάσει στο Σαλβαδόρ πάνω από 200 μετανάστες που κατά την κυβέρνησή του είναι μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, που αρχικά ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα και πλέον θεωρείται διεθνής. Οδηγήθηκαν σε σαλβαδοριανή φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Η χρήση αυτού του νόμου από τον αρχηγό του αμερικανικού κράτους αμφισβητείται στα αμερικανικά δικαστήρια και καταγγέλθηκε από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

