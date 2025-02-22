Πιστόριους: Δεν θα υποταχθούμε στις ορέξεις Τραμπ

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους κάλεσε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρήσουν στάση αυτοπεποίθησης απέναντι στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπό τον πρόεδρο Τραμπ.

Σε προεκλογική εκδήλωση των Σοσιαλδημοκρατών στο Ντόρτμουντ, ο πολιτικός του SPD προειδοποίησε ενάντια στην «έναρξη ενός διαγωνισμού» για το ποιος θα γίνει ο πιο αγαπημένος μαθητής-πρότυπο του Τραμπ. Το ζητούμενο πλέον είναι να αποφευχθεί κάθε είδους «υποταγή», αλλά και μια περιττή κλιμάκωση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Πιστόριους συμφώνησε με τον Τραμπ, ότι οι Ευρωπαίοι έχουν κάνει πολύ λίγα για την άμυνά τους τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να διασύρουν τη Γερμανία. Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι δεν δέχεται υποδείξεις από μια αμερικανική κυβέρνηση, που αποκλείει τα πρακτορεία Τύπου από τον Λευκό Οίκο, απλώς και μόνο επειδή -όπως είπε ο Πιστόριους- «δεν υιοθετούν την τρελή διατύπωση του προέδρου». Το παρασκήνιο είναι η εντολή του Τραμπ να αναφέρεται ο Κόλπος του Μεξικού, μόνο ως Κόλπος της Αμερικής. Επειδή το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press αρνείται να το κάνει, δεν επιτρέπεται πλέον η είσοδος συντακτών του στον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.