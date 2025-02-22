Γαλλία: Επίθεση σε αγορά της Μιλούζ με ένα νεκρό και 2 τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, και πέντε τραυματίστηκαν, σε επίθεση 37χρονου Αλγερινού με μαχαίρι στην πόλη Μιλούζ στην ανατολική Γαλλία το Σάββατο. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ κατά την επίθεση φώναζε «ο Θεός είναι μεγάλος».

Δύο δημοτικοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά, ο ένας στην καρωτίδα και ο άλλος στον θώρακα, δήλωσε ο εισαγγελέας Νικολά Χετζ. Τρεις άλλοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν πιο ελαφρά.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «τρομοκρατική πράξη», «ισλαμιστική», «η οποία δεν αμφισβητείται», εκφράζοντας «την αλληλεγγύη ολόκληρου του Έθνους» στα θύματα και την οικογένεια του νεκρού.

🚨BREAKING: This man just stabbed several people at a quiet market in Mulhouse, France



Europe is not okay. pic.twitter.com/37zga4Hn5O — Inevitable West (@Inevitablewest) February 22, 2025

Ο ύποπτος, γεννημένος το 1987 στην Αλγερία, είναι καταγεγραμμένος για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης τρομοκρατικού χαρακτήρα, δήλωσε ο εισαγγελέας, ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την έρευνα.

Σύμφωνα με συνδικαλιστική πηγή, στον ύποπτο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλγερία, έχει επιβληθεί η υποχρέωση να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος (OQTF). Ο άνδρας τελεί υπό δικαστική εποπτεία σε κατ 'οίκον περιορισμό.

«Η φρίκη μόλις κατέλαβε την πόλη μας», έγραψε σε μήνυμα που ανάρτησε στο Facebook η δήμαρχος της Μιλούζ, Μισέλ Λουτς.

«Η τρομοκρατική εκδοχή φαίνεται να προκρίνεται επί του παρόντος. Αυτό πρέπει φυσικά να επιβεβαιωθεί σε δικαστικό επίπεδο», πρόσθεσε, απευθύνοντας τα «αδελφικά συναισθήματά» της στα θύματα και τους οικείους τους.



L’auteur de l’attaque terroriste de Mulhouse est une ordure algérienne sous OQTF nourrie à la haine islamique de la France qui a froidement poignardé des innocents aux cris d’Allah Akbar.



Selon la France insoumise il s’agit d’un attentat d’extrême-droite.… pic.twitter.com/xOXVfs0oFk — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) February 22, 2025

🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — ATTAQUE AU COUTEAU sur le marché de #Mulhouse. Un homme a poignardé plusieurs personnes avant d’être neutralisé par les forces de polices. Les secours sont sur place. pic.twitter.com/Bm6VKLvr00 — Bastion (@bastionmediaoff) February 22, 2025

