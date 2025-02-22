Λογαριασμός
Γαλλία: Επίθεση σε αγορά της Μιλούζ με 1 νεκρό και 5 τραυματίες - Μακρόν: Τρομοκρατική, ισλαμιστική πράξη - Δείτε βίντεο

Δύο δημοτικοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά, ο ένας στην καρωτίδα και ο άλλος στον θώρακα, δήλωσε ο εισαγγελέας

UPDATE: 19:50
Γαλλία: Επίθεση σε αγορά της Μιλούζ με ένα νεκρό και 2 τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, και πέντε τραυματίστηκαν, σε επίθεση 37χρονου Αλγερινού με μαχαίρι στην πόλη Μιλούζ στην ανατολική Γαλλία το Σάββατο. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ κατά την επίθεση φώναζε «ο Θεός είναι μεγάλος».

Δύο δημοτικοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά, ο ένας στην καρωτίδα και ο άλλος στον θώρακα, δήλωσε ο εισαγγελέας Νικολά Χετζ. Τρεις άλλοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν πιο ελαφρά.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «τρομοκρατική πράξη», «ισλαμιστική», «η οποία δεν αμφισβητείται», εκφράζοντας «την αλληλεγγύη ολόκληρου του Έθνους» στα θύματα και την οικογένεια του νεκρού.

Ο ύποπτος, γεννημένος το 1987 στην Αλγερία, είναι καταγεγραμμένος για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης τρομοκρατικού χαρακτήρα, δήλωσε ο εισαγγελέας, ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την έρευνα.

Σύμφωνα με συνδικαλιστική πηγή, στον ύποπτο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλγερία, έχει επιβληθεί η υποχρέωση να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος (OQTF). Ο άνδρας τελεί υπό δικαστική εποπτεία σε κατ 'οίκον περιορισμό.

«Η φρίκη μόλις κατέλαβε την πόλη μας», έγραψε σε μήνυμα που ανάρτησε στο Facebook η δήμαρχος της Μιλούζ, Μισέλ Λουτς.

«Η τρομοκρατική εκδοχή φαίνεται να προκρίνεται επί του παρόντος. Αυτό πρέπει φυσικά να επιβεβαιωθεί σε δικαστικό επίπεδο», πρόσθεσε, απευθύνοντας τα «αδελφικά συναισθήματά» της στα θύματα και τους οικείους τους.
 

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

TAGS: Γαλλία Επίθεση μαχαίρι Εμανουέλ Μακρόν
