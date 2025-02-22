Γερμανία: Πάνω από 800 συγκεντρώσεις κατά της Ακροδεξιάς φέτος

Από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί στη Γερμανία πάνω από 800 συγκεντρώσεις ενάντια στην Ακροδεξιάκαι στο ναζισμόμε τη συμμετοχή πάνω από 1.800.000 πολιτών. Τον υπολογισμό αυτό έκανε η εφημερίδα του Βερολίνου taz, με αφορμή και τις σημερινές αντίστοιχες εκδηλώσεις, που δίνουν και ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα στις εκλογές. Αν μάλιστα δεχτεί κανείς τους υπολογισμούς των διοργανωτών ο αριθμός των μετεχόντων ήταν 2,2 εκατομμύρια. Ανάλογες συγκεντρώσεις προβλέπονται και για τις επόμενες ημέρες.

Οι περισσότερες και πιο εντυπωσιακές συγκεντρώσεις ήταν στο Βερολίνο και στο Αμβούργο, αλλά και στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (Κολωνία, Ντύσελντορφ, Βόννη, Λεβερκούζεν και αλλού). Η πιο μεγάλη ήταν εκείνη στο Μόναχο, πριν από δυό εβδομάδες με συμμετοχή 250.000 ανθρώπων. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της νεολαίας, αφού πολλές φορές ήταν δικές της οργανώσεις, όπως οι «Fridays 4 Future», που απηύθυναν το σχετικό κάλεσμα. Αξιοσημείωτο όμως ότι κόσμος κατέβηκε ακόμα και σε πλατείες μικρών κωμοπόλεων ακόμα και... χωριών.

Οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων και κυρίως όσα συνέβησαν εντός Βουλής για το άσυλο και τη μετανάστευση έδωσαν σε πολλούς την αίσθηση ότι θα πρέπει να κάνουν κάτι για τη Δημοκρατία, να μην αφήσουν τους ακροδεξιούς να αλωνίζουν στους δρόμους. Αυτό ήταν το πιο νέο και ποιο ποιοτικό στοιχείο αυτών των εκλογών.

