Τουρκία: Συνέδριο ΑΚΡ σε κλίμα γιορτής και ανασχηματισμού

Τουρκία: Συνέδριο του κυβερνώντος ΑΚΡ σε κλίμα γιορτής και ανασχηματισμού - Για «νέα εποχή» θα μιλήσει ο Ερντογάν

Μια «νέα εποχή» υπόσχεται για τη χώρα ο Ερντογάν, αντιμέτωπος με τις προκλήσεις που φέρνει η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, αλλά και τα οικονομικά προβλήματα στο εσωτερικό

Μεγάλη σημασία αποδίδει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στο 8ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματός του, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), που θα λάβει χώρα αύριο Κυριακή στην Άγκυρα. Η σημερινή ημέρα είναι η παραμονή της μεγάλης αλλαγής, γράφουν τα τουρκικά μέσα, καθώς όλοι αναμένουν βαθιές αλλαγές στη δομή του κόμματος και ευρύ ανασχηματισμό στα κυβερνητικά στελέχη. Το αυριανό συνέδριο θα διεξαχθεί στο αθλητικό συγκρότημα Αρένα στην Άγκυρα όπου, εκτός από τις ομιλίες, έχει ετοιμαστεί ειδικό εορταστικό πρόγραμμα για τα 23 χρόνια δράσης του ΑΚΡ.

Ο Τούρκος πρόεδρος θα μιλήσει για μια νέα εποχή και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αλλάξει το 65% του προσωπικού στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην περιφέρεια, ενώ θα γίνουν αλλαγές και στο Κεντρικό Εκτελεστικό Συμβούλιο Λήψης Αποφάσεων, που αποτελείται από 125 μέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνοι που θα συμπεριληφθούν στη νέα ομάδα του Τούρκου προέδρου θα κληθούν σήμερα το βράδυ και θα ενημερωθούν για τα νέα τους καθήκοντα.



Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ερντογάν υποσχέθηκε ένα ευλογημένο ταξίδι με νέους στόχους, που θα αλλάξει τη μοίρα του έθνους. Ωστόσο, με τις νέες προκλήσεις εντός και εκτός της Τουρκίας, το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για τη δημοτικότητα του προέδρου και τη λειτουργικότητα του κόμματός του.
