Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς στο Αμβούργο - Πορεία νεοναζί στο Βερολίνο

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα Σάββατο στο Αμβούργο εναντίον της ακροδεξιάς, μία ημέρα πριν από τις γερμανικές εκλογές. Την ίδια ώρα, νεοναζί πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του Βερολίνου και συγκρούστηκαν με αντιδιαδηλωτές, οι οποίοι προσπάθησαν να τους εμποδίσουν.

Στο Αμβούργο, η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε υπό το κεντρικό σύνθημα: «Δεν θα επιτρέψουμε να διχαστούμε. Το Αμβούργο επιλέγει την ενότητα», με την κινητοποίηση να στρέφεται εναντίον τόσο της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) όσο και της μεταναστευτικής πολιτικής της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU). «Στέλνουμε μήνυμα ενάντια στην στροφή της Γερμανίας προς τα δεξιά», «Το μίσος δεν είναι εναλλακτική», «Καμία ανοχή στην μισαλλοδοξία», «Όλοι μαζί κατά του φασισμού», αλλά και «Πηγαίνετε να ψηφίσετε - Μαζί για την δημοκρατία!», ήταν μερικά από τα μηνύματα στα πλακάτ των διαδηλωτών.

Αντίστοιχες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Ανόβερο και το Κίελο.

Στο Βερολίνο αντιθέτως, νωρίς το απόγευμα περίπου 300 νεοναζί πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο, η οποία διεκόπη επανειλημμένα από περίπου 1.200 αντιδιαδηλωτές. Η αστυνομία περιφρουρούσε συνεχώς την κινητοποίηση και χρειάστηκε να επέμβει κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα αναγνωρίστηκε ως καταζητούμενος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.