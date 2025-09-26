Πιέσεις ΗΠΑ προς Νετανιάχου για Γάζα και Συρία

Η σημερινή ομιλία του Βενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να ακουστεί σε όλη την Λωρίδα της Γάζας από τα μεγάφωνα που ήδη από σήμερα το μεσημέρι έχει αρχίσει να τοποθετεί ο ισραηλινός στρατός ειδικά για αυτόν το σκοπό. Πρόκειται για μια απόφαση της πολιτικής ηγεσίας, απάντησαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων της ισραηλινής κρατικής τηλεόρασης, χωρίς να δώσουν περαιτέρω διευκρινίσεις. Πέρα από αυτήν την επίδειξη ισχύος, φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι μέρος της ομιλίας θα απευθύνεται στους ομήρους που κρατούνται από την Χαμάς, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στο Ισραήλ και διεθνώς.

Προβληματισμός στο Ισραήλ

Ωστόσο, ήδη από χθες το βράδυ στο Ισραήλ επικρατεί προβληματισμός, με αφορμή τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψει» στην κυβέρνηση Νετανιάχου να προσαρτήσει την Δυτική Όχθη. Παράλληλα, το φερόμενο αμερικανικό σχέδιο 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, που προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση πολυεθνικής μεταβατικής διοίκησης στη Γάζα με τη συμμετοχή μουσουλμανικών χωρών – μία πρόθεση που προκάλεσε θετικές αντιδράσεις από τις ηγεσίες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, των ΗΑΕ, του Πακιστάν, της Ινδονησίας και της Τουρκίας– οπωσδήποτε δεν ενθουσιάζει την ισραηλινή πλευρά. Τέλος, δεν φαίνεται να προλέγει κάτι καλό για το Ισραήλ το ιδιαίτερα θερμό κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι δήλωσε ότι «έχει συμφωνήσει με τον Τραμπ για το ζήτημα της Γάζας», ενώ δεν έχει μείνει απαρατήρητη η θετική δημόσια εικόνα που έχει αποκτήσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο προσωρινός Πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ Αλ-Σάρα, οι φωτογραφίες οι επίσημες συναντήσεις του οποίου με ξένους ηγέτες στην Νέα Υόρκη συνοδεύονται από κολακευτικά σχόλια, παρουσιάζοντάς τον ιδιαίτερα εξωστρεφή προς την Δύση και τον αραβικό κόσμο γενικότερα.

Και η Συρία στο προσκήνιο

Στο Ισραήλ, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι ο Νετανιάχου δέχεται ασφυκτικές αμερικανικές πιέσεις να αποδεχθεί τους σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον όχι μόνο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απαγόρευση δημιουργίας νέων τετελεσμένων στην Δυτική Όχθη. Οι πιέσεις φαίνεται πως επεκτείνονται και ως προς το ενδεχόμενο υπογραφής μίας συμφωνίας με την κυβέρνηση της Δαμασκού,που θα ρυθμίζει τις στρατιωτικές ισορροπίες στην νότια Συρία, που θα ανάγκαζαν τις ισραηλινές δυνάμεις να αποσυρθούν σταδιακά, παραδίδοντας τη θέση τους στην πάλαι ποτέ διεθνή ειρηνευτική δύναμη. Αμερικανικοί διπλωματικοί κύκλοι, μάλιστα, δεν κρύβουν ότι καταβάλουν προσπάθειες να πραγματοποιηθεί μία τριμερής συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου-Αλ Σάρα για να «κλείσει» άμεσα μια τέτοια συμφωνία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, με την ισραηλινή πλευρά να δηλώνει τουλάχιστον απρόθυμη.

Επανεμφάνιση Τόνι Μπλερ και Τζάρεντ Κούσνερ

Αναμφίβολα, η παρασκηνιακή κινητικότητα είναι μεγάλη και δείχνει να εντείνεται ήδη από την χθεσινοβραδινή άφιξη του Νετανιάχου στην Νέα Υόρκη, ενώ από χθες εντύπωση προκάλεσε η διαρροή ότι στους αμερικανικούς σχεδιασμούς εμπλέκεται και ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, που φέρεται να προορίζεται για ρόλο-κλειδί για την περίοδο της μεταβατικής διοίκησης της Γάζας. Την ίδια στιγμή, ο αμερικανός διαμεσολαβητής Στίβεν Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συνάντησαν τον Νετανιάχου στο ξενοδοχείο του στην Νέα Υόρκη, όπως αποκάλυψαν αποκλειστικά πλάνα, που κατέγραψαν οι κάμερες της κρατικής ισραηλινής τηλεόρασης και μεταδόθηκαν σήμερα το πρωί.

Πηγή: Deutsche Welle

