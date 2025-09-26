Νετανιάχου: «Το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά, για να καθαρίσει ο πλανήτης από τους τρομοκράτες»

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου μίλησε πρώτος σήμερα Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και οι αρχικές του κουβέντες αφορούσαν στους ομήρους στα μπουντρούμια της Γάζας και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις νίκες του Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο, κόντρα στους τρομοκράτες στις γειτονικές χώρες του Ισραήλ. Eξήγησε πως περιόρισε το πρόγραμμα του Ιράν για τα πυρηνικά και πως με αυτόν τον τρόπο δεν απομάκρυνε μόνο μία απειλή προς τη χώρα του, αλλά προς όλον τον πλανήτη. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο Ιράν να αναδιοργανωθεί. Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Χαμάς να επαναλάβει της φρικαλεότητες της 7ης Οκτώβρη. Χάρη στο κουράγιο του στρατού μας, πετύχαμε μία μεγάλη νίκη κόντρα στην τρομοκρατία. Μπορεί ο περισσότερος κόσμος να έχει ξεχάσει την ημερομηνία αυτή, αλλά εμείς όχι! Σκότωσαν 1200 ανθρώπους. τουρίστες, μωρά παιδιά μπροστά στους γονείς τους. Ποιος κάνει τέτοια πράγματα. Απήγαγαν γέρους και γριές.

Χάρη στην υπηρεσία πληροφοριών μας, η ομιλία μου ακούγεται σε όλη τη Γάζα. Απευθυνόμαστε στη Χαμάς. Αφήστε και τους 48 ομήρους. Διαφορετικά θα σας αφανίσουμε. Απευθύνομαι και στα αδέλφια μας του Ισραηλινούς. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να σας απελευθερώσουμε».

Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον χαρακτήρισε ως το μόνο πρόεδρο που τον καταλαβαίνει, σε αντίθεση με τους ηγέτες της Δύσης.

«Η Παλαιστίνη είναι αυτή που δεν θέλει το σχέδιο των δύο κρατών. Η Παλαιστίνη δεν θέλει μία χώρα δίπλα στο Ισραήλ, θέλει τη θέση του Ισραήλ. Όσες φορές προτάθηκε μία τέτοια λύση, η Χαμάς ξεκινούσε τις εχθροπραξίες. Όχι μόνο εναντίον των Εβραίων. Εναντίον ακόμη και Χριστιανών. Και τώρα τι θέλουν; Κράτος ένα χιλιόμετρο μακριά από την Ιερουσαλήμ, από εκεί που έγινε η σφαγή της 7ης Οκτώβρη; Είναι σαν να κάναμε κράτος στην Αλ Κάιντα ένα χιλόμετρο μακριά από τους Δίδυμους Πύργους. Αυτό αποκλείεται», είπε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

«Η Γάζα Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη. 'Εχει χιλιάδες τούνελ και πολλά ψηλά κτήρια. Εκεί κρύβονται οι τρομοκράτες. Μέρες πριν από την εισβολή μας, είχαμε προειδοποιήσει τους πολίτες της Γάζας να φύγουν, διότι θα κανουμε την εισβολή για να εξουδετερώσουμε τους τρομοκράτες. Έφυγαν 700.000 άνθρωποι, μας ακούσανε, παρά το ότι η Χαμάς προσπαθούσε να τους κρατήσει, να τους χρησιμοποιήσει σαν ανθρώπινες ασπίδες. Αυτό είναι γενοκτονία; Όχι, αυτό είναι ανέκδοτο. Ζήτησε ο Χίτλερ από τους Εβραίους να φύγουν, όπως κάνουμε εμείς; Η Χαμάς κλέβει ακόμη και τη επισιτιστική βοήθεια».

Την ενόχλησή του για το ότι πολλές χώρες εσχάτως αναγνώρισαν την Παλαιστίνη την εξέφρασε ως εξής:

«Πολεμάμε σε επτά μέτωπα ενάντια στη βαρβαρότητα και την τρομοκρατία εδώ και δύο χρόνια. Είναι εκπληκτικό ότι, ενώ εμείς πολεμάμε τους τρομοκράτες που δολοφόνησαν πολλούς από τους πολίτες σας, εσείς πολεμάτε εμάς. Μας καταδικάζετε, μας επιβάλλετε εμπάργκο και μας πολεμάτε πολιτικά και νομικά. Αυτό είναι μια καταδίκη για εσάς, είναι μια καταδίκη για τους αδύναμους ηγέτες που κατευνάζουν το κακό αντί να υποστηρίζουν μια χώρα της οποίας οι γενναίοι στρατιώτες σας προστατεύουν από τους βαρβάρους που βρίσκονται στα σύνορα.

Το να προσφέρεις στους Παλαιστίνιους ένα κράτος ένα μίλι από την Ιερουσαλήμ μετά την 7η Οκτωβρίου ισοδυναμεί με το να είχε δοθεί ένα κράτος στον Αλ Κάιντα ένα μίλι από τη Νέα Υόρκη μετά τις 11 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι τρέλα. Δεν θα το κάνουμε.Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί να του επιβληθεί ένα κράτος τρομοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

