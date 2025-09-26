Η εκλογική επιτροπή της Μολδαβίας υπέστη κυβερνοεπίθεση λίγες ημέρες πριν τις εκλογές

Η αναπληρωτής πρωθυπουργός της Μολδαβίας κατηγόρησε τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση στην εκλογική επιτροπή της χώρας αυτή την εβδομάδα, λίγες μέρες πριν από τις κρίσιμες κοινοβουλευτικές εκλογές την Κυριακή, σύμφωνα με το Politico.

Η Ντόινα Νίστορ, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της χώρας, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Politico ότι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της χώρας είναι πλέον ασφαλής. «Πρόκειται για μια ευπάθεια που εντοπίστηκε και τώρα έχει διορθωθεί», είπε.

Η κυβερνοεπίθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης υβριδικής εκστρατείας της Ρωσίας κατά της Μολδαβίας, η οποία σχεδιάστηκε «μήνες πριν» και αποσκοπεί στην «αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας μας», δήλωσε η Νίστορ κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στις Βρυξέλλες.

Οι Μολδαβοί θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή σε εκλογές που έχουν πληγεί από προσπάθειες παρέμβασης που, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους ασφαλείας και εταιρείες κυβερνοασφάλειας, προέρχονται από τη Ρωσία. Η Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, δήλωσε τη Δευτέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Ρωσία ξοδεύει «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» για να υπονομεύσει τις εκλογές.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις, οι δράστες χάκαραν Wi-Fi για να προσπαθήσουν να υπερφορτώσουν τους διακομιστές της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Μολδαβίας, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της χώρας, Viorel Cernăuțeanu.

Σύμφωνα με τον Stanislav Secrieru, σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Σάντου, «η κλίμακα της ρωσικής παρέμβασης σήμερα υπερβαίνει κατά πολύ αυτή που βιώσαμε το 2024».

Η υποστήριξη των ΗΠΑ προς τη Μολδαβία έχει μειωθεί, εν μέρει λόγω της διάλυσης της υπηρεσίας USAID νωρίτερα φέτος, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται περισσότερο η Ευρώπη.

