Επίτροπος Άμυνας: Συμφωνία κρατών πρώτης γραμμής της ΕΕ για «τείχος drones»

Οι χώρες της πρώτης γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την ανάγκη δημιουργίας ενός «τείχους drones» με προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης

Κουμπίλιους

Οι χώρες της πρώτης γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την ανάγκη δημιουργίας ενός «τείχους drones» με προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης, παρακολούθησης και αναχαίτισης, δήλωσε την Παρασκευή ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους  Κουμπίλιους.

Μιλώντας στη Φινλανδία, έπειτα από τηλεδιάσκεψη με υπουργούς Άμυνας των κρατών-μελών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ο Κουμπίλιους επισήμανε ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη πρόσθετων δυνατοτήτων στον τομέα των drones και ότι με τη συνδρομή εθνικών εμπειρογνωμόνων θα καθοριστεί αναλυτικός τεχνικός οδικός χάρτης.»
 

