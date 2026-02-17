Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το «ειρηνικό» πυρηνικό της πρόγραμμα

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα, το οποίο χαρακτηρίζει αποκλειστικά ειρηνικό και προσανατολισμένο σε μη στρατιωτική χρήση.

Η δήλωση του Ιρανού προέδρου έρχεται μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη και ενώ ο Ιρανός ΥΠΕΞ είχε εκπέμψει θετικά μηνύματα από τη συνάντηση.

Ο Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αρχίσουν να εργάζονται πάνω σε πιθανά κείμενα συμφωνίας και να τα ανταλλάξουν.

Όπως ανέφερε, έχει επιτευχθεί κατανόηση επί των βασικών αρχών, γεγονός που επέτρεψε τη μετάβαση από το στάδιο των γενικών τοποθετήσεων.

Επιπλέον, ο Αραγτσί αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο κείμενο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, ενώ συμφώνησαν να εξετάσουν τη διεξαγωγή τρίτου γύρου συνομιλιών σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο υπήρξαν θετικές εξελίξεις, διευκρινίζοντας ωστόσο πως παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω διαπραγμάτευση. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε σύντομα σε συμφωνία, αλλά ότι ο δρόμος έχει ξεκινήσει», υπογράμμισε.

Ωστόσο, η ανταλλαγή σχεδίων αποτελεί σημαντική εξέλιξη καθώς φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις οδηγούνται στη διαμόρφωση συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.