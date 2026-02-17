Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πατέρας του Αμερικανού εφήβου που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους σε γυμνάσιο στην Τζόρτζια δικάζεται για φόνο και ανθρωποκτονίες εξ αμελείας, κατηγορούμενος για αμέλεια σχετικά με την οπλοφορία του γιου του.

Ο 14χρονος Κολτ Γκρέι διέπραξε την επίθεση τον Σεπτέμβριο του 2024, σκοτώνοντας δύο εκπαιδευτικούς και δύο μαθητές, και τραυματίζοντας εννέα άλλους.

Ο πατέρας του είχε αγοράσει το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ως χριστουγεννιάτικο δώρο, παρά τις προειδοποιήσεις και τα απειλητικά μηνύματα που είχαν εντοπιστεί από το FBI πριν την επίθεση.

Ο πατέρας ενός Αμερικανού εφήβου που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους στο γυμνάσιο όπου φοιτούσε, δικάζεται από τη Δευτέρα για φόνο και ανθρωποκτονίες εξ αμελείας, σε άλλη μια υπόθεση όπου οι γονείς διώκονται για επιθέσεις με όπλα που διέπραξαν τα παιδιά τους σε σχολικό περιβάλλον στις ΗΠΑ.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Κολτ Γκρέι, που τότε ήταν 14 ετών, σκότωσε δύο εκπαιδευτικούς και δύο μαθητές στο γυμνάσιο του Γουίντερ, στα βορειοανατολικά της Ατλάντα, στην Τζόρτζια. Από τα πυρά του τραυματίστηκαν άλλοι εννέα άνθρωποι.

Ο πατέρας του Κολτ, ο Κόλιν Γκρέι, 55 ετών, συνελήφθη μετά την τραγωδία και του ασκήθηκε δίωξη για φόνο και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Φέρεται ότι αγνόησε τις πολλές ενδείξεις για τις προθέσεις του παιδιού του και μάλιστα του είχε αγοράσει ως χριστουγεννιάτικο δώρο το τουφέκι με το οποίο διέπραξε το έγκλημα, μολονότι τον Μάιο του 2023 δύο αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της οικογένειας επειδή το FBI είχε εντοπίσει απειλητικά μηνύματα που εστάλησαν από τη συγκεκριμένη διεύθυνση και έκαναν λόγο για επίθεση σε ένα σχολείο.

Οι δικηγόροι του Κόλιν Γκρέι υποστηρίζουν ότι ο πατέρας αγνοούσε τις προθέσεις του παιδιού του, που σήμερα είναι 16 ετών και πρόκειται να δικαστεί ως ενήλικος, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Αν και μαζικές δολοφονίες σε σχολεία ή πανεπιστήμια σημειώνονται συχνά στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω της εύκολης πρόσβασης των δραστών σε όπλα, σπανίως παραπέμπονται σε δίκη οι γονείς των δραστών. Τον Απρίλιο του 2024 οι γονείς ενός εφήβου που καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή το 2021 σκότωσε τέσσερις μαθητές σε λύκειο του Μίσιγκαν καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 10-15 ετών για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά των ΗΠΑ. Οι γονείς ήταν εκείνοι που του είχαν χαρίσει το όπλο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

