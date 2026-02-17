ΗΠΑ: Συνελήφθη άτομο που φέρεται να είχε όπλο κοντά στο Καπιτώλιο

Η Αστυνομία του Καπιτωλίου συνέλαβε ένα άτομο που έφερε αντικείμενο το οποίο προσομοίαζε με όπλο κοντά στο κτήριο του Καπιτωλίου.

Το άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη κοντά στη δυτική πλευρά του κτηρίου του Καπιτωλίου.

Οι Αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι νεωτέρας, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Μάλιστα, η Maryland Avenue στην Ουάσινγκτον έκλεισε προσωρινά μεταξύ της First και της Third Street, SW.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.