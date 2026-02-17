Έντεκα άνδρες που κατηγορούνται από την Ουάσινγκτον για διακίνηση ναρκωτικών σκοτώθηκαν χθες το βράδυ όταν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τα σκάφη στα οποία επέβαιναν, δύο στον Ειρηνικό και ένα στην Καραϊβική, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον αμερικανικό στρατό.

Τα νέα αμερικανικά πλήγματα ανακοινώθηκαν μέσω X από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας πληγμάτων που διαρκεί πλέον πάνω από έξι μήνες, τουλάχιστον 140 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Σεπτέμβριο.

Η νομιμότητα της εκστρατείας, που επισήμως στοχοποιεί καρτέλ που μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ, αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις κυβερνητικών με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσιγκτον.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει χειροπιαστές αποδείξεις πως οποιοδήποτε από τα πλεούμενα που χτυπήθηκαν εμπλεκόταν σε παράνομη διακίνηση.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βλέπει στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις», άποψη με την οποία συμφωνούν ειδικοί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.