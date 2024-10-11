Πεζεσκιάν: Ευρώπη και Δύση δεν ενδιαφέρονται για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να δουν ειρήνη και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Παρασκευή ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.



«Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν οι σχέσεις μεταξύ χωρών [στη Μέση Ανατολή] να αναπτυχθούν ειρηνικά», ανέφερε σε συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο, η κατάσταση στην περιοχή έχει κλιμακωθεί δραματικά επειδή το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει «κανένα διεθνές νομικό και ανθρωπιστικό πρότυπο».Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε στις 4 Οκτωβρίου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους υποστηρίζουν το Ισραήλ στις συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο με αποκλειστικό στόχο να πάρουν τα χέρια τους στους πόρους της Μέσης Ανατολής.Οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν στη Μέση Ανατολή στις 7 Οκτωβρίου αφού μαχητές της ριζοσπαστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς με έδρα τη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική εισβολή στο ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας πολλούς Ισραηλινούς κατοίκους κιμπούτς που ζούσαν κοντά στα σύνορα της Γάζας και απήγαγαν περισσότερους από 250 Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Το Ισραήλ κήρυξε πλήρη αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και εξαπέλυσε βομβαρδισμούς του θύλακα και ορισμένων περιοχών στον Λίβανο και τη Συρία, καθώς και χερσαία επιχείρηση κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Συγκρούσεις σημειώνονται και στη Δυτική Όχθη.Το Ισραήλ εκτελεί μαζικές αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τις 23 Σεπτεμβρίου. Ο διακηρυγμένος στόχος του Ισραήλ είναι να δημιουργήσει ασφαλείς συνθήκες στις βόρειες περιοχές της χώρας, έτσι ώστε δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί κάτοικοι να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό στις 27 Σεπτεμβρίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο στα σύνορα με το Ισραήλ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.