Τουρκικά ΜΜΕ: «Πράσινο φως» σε διαβουλεύσεις με Γερμανία για Eurofighter

Για έγκριση της Γερμανίας προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις για την προμήθεια των Eurofighter στη χώρα, μιλούν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Η είδηση, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, μεταδίδεται ως έκτακτο γεγονός.

Όπως τονίζει ο τουρκικός Τύπος μάλιστα, δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο για να ξεκινήσουν οι διεργασίες μεταξύ των δύο χωρών.

Ενδεικτικά το NTV αναφέρει πως ξεπεράστηκε ένα κρίσιμο εμπόδιο στην αγορά 40 πολεμικών αεροσκαφών Eurofighter TypHoon για την τουρκική Πολεμική Αεροπορία καθώς η Γερμανία, «που μπλοκάρει την πώληση εδώ και καιρό, ενέκρινε την έναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το μέσο, μια τεχνική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από την Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία, που αποτελούν την κοινοπραξία Eurofighter, ήρθε στην Τουρκία και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν περίπου 3 εβδομάδες, θα συζητηθούν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων της διαδικασίας προμήθειας πολεμικών αεροσκαφών, του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση του προσωπικού και του τρόπου εφαρμογής των προγραμμάτων συντήρησης.

Εάν η Γερμανία δώσει την τελική έγκριση για την πώληση μετά από τεχνικές διαπραγματεύσεις, η Τουρκία θα αγοράσει 24 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter το συντομότερο δυνατό σε πρώτη φάση, συνοψίζει το NTV προσθέτοντας πως αφενός ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 40 στα επόμενα στάδια της διαδικασίας κι αφετέρου ότι ειδικοί τονίζουν ότι τα Eurofighter θα είναι η καταλληλότερη λύση μέχρι να μπουν στην απογραφή τα εθνικά πολεμικά αεροσκάφη KAAN και F-16 Block 70.



Με την προμήθεια πολεμικών αεροσκαφών Eurofighter, αεροσκάφη με ραντάρ AESA θα ενταχθούν για πρώτη φορά στον κατάλογο της τουρκικής Αεροπορίας.

Δεν επιβεβαιώνει το Βερολίνο



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Βερολίνο, με τα γερμανικά μέσα να αναπαράγουν την είδηση επικαλούμενα τον τουρκικό Τύπο.

Το Spiegel πάντως προ ημερών είχε αναφέρει ότι η Γερμανία για πρώτη φορά από το 2016 ενέκρινε την εξαγωγή όπλων προς την Τουρκία συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως το ερχόμενο Σάββατο, στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται να μεταβεί ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Πηγή: skai.gr

