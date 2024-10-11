Χεζμπολάχ: Είμαστε ανοιχτοί σε μία προσπάθεια τερματισμού του πολέμου

Η προτεραιότητα της Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή είναι να νικήσει με στρατιωτικά μέσα το Ισραήλ, όμως είναι ανοιχτή και σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει για να σταματήσει «η επίθεση», δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της οργάνωσης, Μοχάμαντ Αφίφ.

Η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ εντάθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, με τον ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο, τα νότια προάστια της Βηρυτού και την Κοιλάδα Μπεκάα, να σκοτώνει πολλά ηγετικά στελέχη της οργάνωσης και να στέλνει χερσαίες δυνάμεις σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της εκτοξεύει ρουκέτες σε μεγαλύτερο βάθος στο έδαφος του Ισραήλ. «Το Τελ Αβίβ είναι μόνο η αρχή, το Ισραήλ έχει δει τόσο λίγα», είπε ο Αφίφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε και η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Η συνέντευξη δόθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού, με φόντο τα συντρίμμια των βομβαρδισμένων κτιρίων.

«Απόλυτη προτεραιότητά μας τώρα είναι να νικήσουμε τον εχθρό και να τον αναγκάσουμε να σταματήσει την επίθεση. Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια, από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, για την επίτευξη της παύσης της επίθεσης θα εκτιμηθεί, εφόσον συνάδει με τη συνολική αντίληψή μας για τη μάχη, τις συνθήκες και τα αποτελέσματά της», πρόσθεσε.

Ο Αφίφ διέψευσε ότι υπάρχουν αποθηκευμένα όπλα στα νότια προάστια της Βηρυτού και είπε ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε ωρολογιακές βόμβες για να το κάνει να φανεί έτσι. Υποσχέθηκε επίσης στους κατοίκους της περιοχής και σε όσους έχουν εκτοπιστεί από τον νότιο Λίβανο και την κοιλάδα Μπεκάα ότι θα επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

