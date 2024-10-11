Σολτς: Ανακοίνωσε 1,4 δισ. ευρώ βοήθεια στην Ουκρανία

Περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους δυτικούς εταίρους για την Ουκρανία ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, υποδεχόμενος τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Καγκελαρία.

«Με την υποστήριξη των εταίρων μας, της Δανίας, του Βελγίου και της Νορβηγίας, θα παραδώσουμε στην Ουκρανία έως το τέλος του έτους επιπλέον στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε ο κ. Σολτς, αναφερόμενος σε συστήματα αεράμυνας Iris-T και Skynex, αντιαεροπορικά συστήματα Gepard, άρματα μάχης και τεθωρακισμένα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, drones και πυρομαχικά.

Η Γερμανία «παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας», τόνισε ο καγκελάριος και καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις σε βάρος των ουκρανικών υποδομών, οι οποίες, όπως είπε, «έχουν ως στόχο να κάμψουν την διάθεση αντίστασης των Ουκρανών».

Ο καγκελάριος ζήτησε εκ νέου διοργάνωση ειρηνευτικής διάσκεψης για την Ουκρανία, με την συμμετοχή και της Ρωσίας, κάτι το οποίο, όπως διευκρίνισε, βρίσκει σύμφωνο και τον πρόεδρο Ζελένσκι. «Στόχος μας είναι μια διαρκής και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία. Είναι σαφές ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και αυτό απαιτεί ακόμη τεράστιες προσπάθειες. Δεν μπορεί όμως να γίνει αποδεκτή μια υπαγορευμένη από την Ρωσία ειρήνη», τόνισε ο Όλαφ Σολτς.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του ευχαρίστησε τον καγκελάριο για την στήριξή του και σημείωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας που παρέδωσε η Γερμανία βοήθησαν να σωθούν χιλιάδες ζωές. «Η Γερμανία έχει βοηθήσει τη χώρα μας στην αεράμυνα περισσότερο από άλλες. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτό έσωσε τις ζωές χιλιάδων Ουκρανών και παρέχει στις πόλεις και στα χωριά μας προστασία από την ρωσική τρομοκρατία», πρόσθεσε και ζήτησε η στήριξη να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας εναντίον της ρωσικής εισβολής. «Στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης», κατέληξε ο κ. Ζελένσκι.

