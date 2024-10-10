Ισραήλ: Η πολυμέτωπη μάχη εναντίον του Ιράν - Η τακτική της Τεχεράνης, η στάση της Μόσχας

Το Ιράν και οι τρομοκρατικές ομάδες που υποστηρίζει στο Ιράκ, την Υεμένη, τον Λίβανο και τη Γάζα συνέχισαν τον πολυμέτωπο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ αυτή την εβδομάδα - μια εβδομάδα που είδε το Ισραήλ να ενισχύει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, με το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας να συνεδριάζει στις 8.30 το βράδυ για την απάντηση στην Τεχεράνη.



Παρά το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Στρατός πραγματοποιεί καθημερινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο κέντρα διοίκησης και ελέγχου της Χεζμπολάχ, η σιιτική οργάνωση συνέχισε επίσης να εκτοξεύει καθημερινά εκατοντάδες ρουκέτες κατά του Ισραήλ και έχει αρχίσει να πολεμά κατά του Ισραηλινού Στρατού στο νότιο Λίβανο σχολιάζει η Jerusalem Post.



Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επεσήμαναν τους ισχυρισμούς ότι τρεις στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού τραυματίστηκαν στις 9 Οκτωβρίου από τη Χεζμπολάχ. Αυτό είναι μέρος της προσπάθειας του Ιράν να απεικονίσει τη Χεζμπολάχ ως μια οργανωμένη και ισχυρή μαχητική δύναμη παρά τις απώλειές της. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν επίσης ότι η Χεζμπολάχ είχε θέσει ως στόχο τη Χάιφα και στόχευσε μια πλατφόρμα φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών στις 9 Οκτωβρίου.



Ο νέος πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν συνέχισε να παρουσιάζει την ιρανική εκδοχή στα γεγονότα, βάλλοντας κατά του Ισραήλ σε δηλώσεις του. Αυτή την εβδομάδα, επιτέθηκε στις ΗΠΑ και την Ευρώπη για την υποστήριξη του «βάναυσου σιωνιστικού καθεστώτος» του Ισραήλ. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έχει επίσης προειδοποιήσει το Ισραήλ για τυχόν αντίποινα με αφορμή την μαζική πυραυλική ιρανική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου.



Επιπρόσθετα, στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, οι υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές στο Ιράκ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ. Η Ισλαμική

Αντίσταση στο Ιράκ, η οποία είναι μια ομάδα πολιτοφυλακών που επιτίθενται στο Ισραήλ, ανέφερε ότι στόχευσαν το Εϊλάτ τη νύχτα μεταξύ 9ης και 10ης Οκτωβρίου και ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε μια χωριστή επίθεση με drone στις 9 Οκτωβρίου.



Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει τις τελευταίες ημέρες ότι έχει αναχαιτίσει απειλές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την «ανατολή», η οποία είναι η διατύπωση που χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί σε drones που πετούν από το Ιράκ.



Στο μεταξύ, στο συριακό μέτωπο, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν υποστήριξαν ότι σημειώθηκαν «εκρήξεις» στη συνοικία Μεζέχ της Δαμασκού. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι η συριακή αεράμυνα ήταν ενεργή κατά τη διάρκεια του περιστατικού, για το οποίο έχει κατηγορηθεί το Ισραήλ. Σε άλλο περιστατικό στη Συρία, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν επίσης ότι ακούστηκε «έκρηξη» σε αμερικανική βάση στην ανατολική Συρία. Αυτή έχει αποδοθεί σε μια επίθεση από ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, οι οποίες έχουν επίσης στοχεύσει δυνάμεις των ΗΠΑ περισσότερες από 100 φορές τον περασμένο χρόνο στο Ιράκ και τη Συρία.

Η εντεινόμενη εμπλοκή της Ρωσίας στον Λίβανο

Σε ένα άλλο ρεπορτάζ που φαίνεται να έχει σημασία, το ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Kan ισχυρίστηκε, με βάση διάφορες αναφορές, ότι η Ρωσία εμβαθύνει την εμπλοκή της στον Λίβανο και αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει τη Χεζμπολάχ. Η έκθεση αναφέρει την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η οποία σχολίασε ότι «παρά τις μαζικές επιθέσεις με σημαντικές απώλειες σε αμάχους, εκτιμούμε ότι η Χεζμπολάχ έχει διατηρήσει την ικανότητά της να λειτουργεί, συμπεριλαμβανομένου του στρατού. Η διοικητική αλυσίδα συνεχίζει να λειτουργεί».



Επιπλέον, το ρεπορτάζ σημειώνει ότι «φαίνεται ότι η αθόρυβη εμπλοκή της Ρωσίας στον πόλεμο στο Ισραήλ γίνεται όλο και πιο σημαντική. Εκτός από το ρεπορτάζ του Λιβάνου για τη μεταφορά UAV στη Χεζμπολάχ, πριν από δύο εβδομάδες, αναφέρθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η Ρωσία διεξάγει διαπραγματεύσεις για τη μεταφορά αντιπλοϊκών πυραύλων στους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη με ιρανική μεσολάβηση».

Η ενίσχυση των "δορυφόρων" της Τεχεράνης

Αυτές οι δύο πτυχές της συμμαχίας Ρωσίας- Ιράν φαίνεται να είναι σημαντικές. Εάν η Μόσχα εμπλακεί περισσότερο στον Λίβανο ή την Υεμένη, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη ισχύ δύο εκ των πληρεξούσιων του Ιράν στην περιοχή, και επίσης να ωφελήσει δύο μέτωπα του πολυπλόκαμου ιρανικού πολέμου εναντίον του Ισραήλ.



Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επιθέσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν από τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τους Χούθι στην Υεμένη, τις ιρακινές πολιτοφυλακές, καθώς και πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Συρία, και επιθέσεις απευθείας από το Ιράν. Επιπλέον, οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ, την Μπερσεμπά και τη Χαντέρα, υποδεικνύουν τη δημιουργία όγδοου μετώπου της σύγκρουσης, καθώς το Ιράν προσπαθεί να κινητοποιήσει επιθέσεις ακόμη και εντός του Ισραήλ, ριζοσπαστικοποιώντας Αραβοϊσραηλινούς πολίτες.

