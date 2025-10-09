Πέτρο: Το τελευταίο πλοίο που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν Κολομβιανό

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε την Τετάρτη ότι το τελευταίο πλοίο στην Καραϊβική που βομβαρδίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κολομβιανό και μετέφερε Κολομβιανούς πολίτες.

«Ένα νέο πολεμικό σενάριο έχει ανοίξει: η Καραϊβική», δήλωσε ο Πέτρο σε μια ανάρτηση στο X. «Η επιθετικότητα στρέφεται εναντίον ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής».

Ο Πέτρο, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Βέλγιο για συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες, απαντούσε σε ανάρτηση του Αμερικανού γερουσιαστή Άνταμ Σιφ, ο οποίος δήλωσε ότι θα ψήφιζε κατά των επιθέσεων εναντίον πλοίων στην Καραϊβική μαζί με τον Τιμ Κέιν.

Την Κυριακή, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίθεση, την τέταρτη επίθεση των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ. Οι επιθέσεις έχουν πυροδοτήσει εντάσεις στην περιοχή και η Ουάσινγκτον ακύρωσε τη διπλωματική επικοινωνία με τη Βενεζουέλα τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

