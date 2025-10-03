Λογαριασμός
«Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν»: Νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας με 4 νεκρούς - Βίντεο

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, ακριβώς στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος ανοιχτά της Βενεζουέλας, 4 νεκροί

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκότωσαν τέσσερα άτομα σε μια επίθεση εναντίον ενός σκάφους που φέρεται να μετέφερε παράνομα ναρκωτικά, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Πρόκειται για την τέταρτη, τουλάχιστον, ανάλογη αμερικανική επίθεση τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, ακριβώς στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

«Αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τελειώσουν οι επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού λαού!!!!», διεμήνυσε ο Αμερικανός υπουργός, παραθέτοντας το αποχαρακτηρισμένο βίντεο με το αμερικανικό πλήγμα. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βενεζουέλα Πιτ Χέγκσεθ Ναρκωτικά
