Μεσανατολικό: Η αδελφή ενός Νεπαλέζου ομήρου ελπίζει ότι είναι ακόμη ζωντανός

Η αδελφή ενός Νεπαλέζου ομήρου που κρατείται στη Γάζα εξέφρασε την ελπίδα ότι ο αδελφός της είναι ακόμη ζωντανός, μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο όπου εμφανίζεται να μιλάει αγγλικά.

Το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό, γυρίστηκε τον Νοέμβριο του 2023 και παρουσιάζει τον Μπίπιν Τζόσι να συστήνεται. Πρόκειται για τη μοναδική ένδειξη ζωής που έχει λάβει η οικογένειά του μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν ο Τζόσι απήχθη από το κιμπούτς όπου διέμενε, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Αυτή την περίοδο, βρίσκονται σε εξέλιξη έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Η Πούσπα Τζόσι, αδελφή του ομήρου, ανέφερε ότι η οικογένεια είδε για πρώτη φορά το βίντεο πριν από περίπου έναν χρόνο και ελπίζει πως η δημοσιοποίησή του σήμερα θα ασκήσει κάποια πίεση στους διαπραγματευτές ώστε να καταλάβουν την οδύνη μας.

Η 18χρονη, που διαμένει στις ΗΠΑ, αναφέρθηκε θετικά στις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας: «Μας δίνετε ελπίδα, υπολογίζουμε σε εσάς και αναμένουμε καλά νέα».

Ο Μπίπιν Τζόσι, 22 ετών, ήταν φοιτητής Γεωπονικής όταν απήχθη το 2023, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την άφιξή του στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την Πούσπα, όταν η οικογένεια αντίκρισε για πρώτη φορά το βίντεο, ευχαρίστησε τον Θεό που δεν έφερε τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα του. Ωστόσο, από τότε δεν έχει υπάρξει άλλη ένδειξη για την κατάστασή του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν ανέφερε το όνομα του Τζόσι όταν, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διάβασε τα ονόματα των 20 ζωντανών ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα. Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει διευκρινίσει αν ο Νεπαλέζος φοιτητής περιλαμβάνεται στους εν ζωή ομήρους.

