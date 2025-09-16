Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε νέο πλήγμα χθες Δευτέρα εναντίον πλεούμενου το οποίο χρησιμοποιούσαν κατ’ αυτόν «ναρκωτρομοκράτες» από τη Βενεζουέλα για να μεταφέρουν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ, την ώρα που το Καράκας κατηγορεί την Ουάσιγκτον πως προετοιμάζει «επίθεση», επιχείρηση «στρατιωτικού χαρακτήρα» εναντίον της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το πρώτο πλήγμα, τη 2η Σεπτεμβρίου στην Καραϊβική, στοχοποίησε ταχύπλοο που κατά τον αμερικανό πρόεδρο μετέφερε «πολλά» ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άνθρωποι, πάντα κατά τον κ. Τραμπ, που διέταξε να αναπτυχθούν πολλά στοιχεία των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, στο όνομα του αγώνα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.

Ο ρεπουμπλικάνος ανέφερε μέσω Truth Social ότι το «δεύτερο» πλήγμα έγινε χθες το πρωί «στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM» («νότιας διοίκησης»),του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική. Πρόσθεσε πως σκότωσε τρεις «ναρκωτρομοκράτες» από τη Βενεζουέλα. Συνόδευσε την ανάρτηση με αποχαρακτηρισμένο βίντεο, προφανώς από κάμερα drone, που εικονίζει το σκάφος να ανατινάσσεται και να φλέγεται.

Σε δηλώσεις του στον Τύπο, ο αμερικανός πρόεδρος είπε αργότερα ότι έχει «αποδείξεις» πως το πλεούμενο μετέφερε ναρκωτικά. «Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δείτε το φορτίο (του σκάφους), σκορπίστηκε στον ωκεανό, μεγάλοι σάκοι με κοκαΐνη και φαιντανύλη παντού», είπε.

Η φαιντανύλη, συνθετικό ισχυρό οπιοειδές, προκαλεί χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν εξήγησε πως γνωρίζει το περιεχόμενο του φορτίου.

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας δεν σταματά να αυξάνεται από τον περασμένο μήνα. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανέπτυξαν τουλάχιστον επτά πολεμικά στην Καραϊβική και όγδοο στον Ειρηνικό.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, που έχει βαφτίσει Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων») — η ίδια η ύπαρξη της συμμορίας είναι συζητήσιμη. Τον Αύγουστο, διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Βρίσκεται σε εξέλιξη «επίθεση». Επιχείρηση «στρατιωτικού χαρακτήρα» και η Βενεζουέλα έχει δικαίωμα «δυνάμει του διεθνούς δικαίου να ανταποδώσει», είπε ο πρόεδρος Μαδούρο χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η χώρα θα ασκήσει «το νόμιμο δικαίωμά της να αμύνεται», προειδοποίησε.

Χαρακτήρισε εξάλλου για ακόμη μια φορά τις αμερικανικές κατηγορίες σε βάρος του ιδίου και μελών της κυβέρνησής του «ψέματα», σημειώνοντας ότι η κοκαΐνη που εξάγεται στις ΗΠΑ, τη χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση της ουσίας αυτής παγκοσμίως, διακινείται κυρίως μέσω Ειρηνικού και των λιμανιών του Ισημερινού.

«Αλλαγή καθεστώτος»

Όπως το βλέπει ο πρόεδρος Μαδούρο, αυτό που επιδιώκουν στην ουσία οι ΗΠΑ είναι να εξασφαλίσουν «αλλαγή καθεστώτος» και «να βάλουν στο χέρι τον τεράστιο πλούτο της Βενεζουέλας σε πετρέλαιο και αέριο».

Τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να εξαπολύσει στοχευμένα πλήγματα εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής – και στο έδαφος της Βενεζουέλας – συνεχίζονται.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας δεν τα διέψευσε προχθές.

«Θα δούμε τι θα γίνει», απάντησε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν αν μπορεί να γίνουν πλήγματα στη χώρα αυτή.

«Η Βενεζουέλα μας στέλνει μέλη των συμμοριών της, διακινητές της και ναρκωτικά της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό», πέταξε.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπερασπίστηκε το πρώτο πλήγμα εναντίον πλεούμενου στα διεθνή χωρικά ύδατα, παρά τις αμφισβητήσεις για τη νομιμότητά του.

«Είμαστε 100% σίγουροι ότι το σκάφος αυτό εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών», δήλωσε. «Ορισμένα από αυτά (τα σκάφη) πρέπει να εξολοθρευθούν», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως ο αριθμός των σκαφών που μεταφέρουν ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ μειώθηκε μετά την επιδρομή.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο από την άλλη τόνισε πως οι επικοινωνίες με τις ΗΠΑ έχουν διακοπεί εξαιτίας της αμερικανικής «επίθεσης», ενώ χαρακτήρισε τον κ. Ρούμπιο, σκληρό επικριτή του, «άρχοντα του θανάτου και του πολέμου».

Ο κ. Μαδούρο κάλεσε τις τελευταίες εβδομάδες τους πολίτες να καταταχθούν στην εθνοφυλακή, σώμα που είχε δημιουργήσει ο προκάτοχός του Ούγο Τσάβες (1999-2013), ενώ ανακοίνωσε επίσης την ανάπτυξη 25.000 μελών των ενόπλων δυνάμεων στα σύνορα.

