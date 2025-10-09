Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πολιτικά προβλήματα αναδύονται στα ανατολικά

Προβλήματα διαφαίνονται στα ανατολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η άρνηση της Ρωσίας να σταματήσει τον σκληρό πόλεμό της στην Ουκρανία είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος εδώ και καιρό είναι ο πιο φιλορώσος ηγέτης του μπλοκ των 27 εθνών, έχει εντείνει τη ρητορική του κατά της ΕΕ και της Ουκρανίας ενόψει των εθνικών εκλογών την επόμενη άνοιξη. Κατηγορεί τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι καταρτίζουν «πολεμικά σχέδια» εναντίον της Μόσχας και δεσμεύεται να ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε προσπάθεια επίσπευσης των επίσημων συνομιλιών ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Στη γειτονική Σλοβακία, το κύριο κεντροαριστερό πολιτικό κόμμα της Ευρώπης αναμένεται να αποπέμψει το κόμμα Smer, το θυγατρικό του στην περιοχή. Ο ηγέτης του Smer, ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, εξόργισε τους συναδέλφους του Σοσιαλδημοκράτες παρευρισκόμενος στους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης στο Πεκίνο και τη Μόσχα και συναντώντας τους προέδρους Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Εν τω μεταξύ, στην Τσεχική Δημοκρατία την Κυριακή, ένας άλλος λαϊκιστής σκεπτικιστής της ΕΕ και επικριτής της Ουκρανίας, ο Άντρεϊ Μπάμπις, κέρδισε τις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Ο δισεκατομμυριούχος πρώην πρωθυπουργός στοχεύει να αντικαταστήσει τον φιλοδυτικό, φιλοουκρανικό συνασπισμό με επικεφαλής τον συντηρητικό πρωθυπουργό Petr Fiala.

Ο Άντρεϊ Μπάμπις, 71 ετών, ο οποίος φόρεσε μια τσεχική εκδοχή του κόκκινου καπέλου MAGA κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, έχει επισκιαστεί με μια υπόθεση απάτης που εκτυλίσσεται στα δικαστήρια, και το κόμμα του δεν κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία. Ωστόσο, αν καταφέρει να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες αναμένουν ότι θα ενωθεί με τους Όρμπαν και Φίτσο για να εμποδίσουν την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία και να αντιταχθούν στις νέες πιέσεις στη Ρωσία.

«Αυτό συμπίπτει με μια άνευ προηγουμένου ιδεολογική ευθυγράμμιση μεταξύ της MAGA και αυτών των επαναστατικών κρατών μελών της ΕΕ», δήλωσε ο Alberto Alemanno, καθηγητής δικαίου και πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο HEC Paris, μια γαλλική σχολή.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις», δήλωσε ο Alemanno, «μπορεί να γείρουν περαιτέρω την πολιτική ισορροπία της ΕΕ προς τα δεξιά, με τον Άντρεϊ Μπάμπις να ενώνεται με τον Βίκτορ Όρμπαν και τον Ρόμπερτ Φίτσο για να αντιταχθούν στην υποστήριξη της Ουκρανίας και να δοκιμάζει τους εγχώριους και τους δημοκρατικούς θεσμούς της ΕΕ».

Ακόμα και η μικρή Λιθουανία - σταθερά αδιάφορη, έντονα δημοκρατική - είδε μαζικές διαμαρτυρίες το Σαββατοκύριακο, καθώς καλλιτέχνες βγήκαν στους δρόμους για να απαιτήσουν την απομάκρυνση ενός υπουργού πολιτισμού από το λαϊκιστικό Κόμμα της Αυγής του Νεμούνας, του οποίου ο ηγέτης έχει κατηγορηθεί για αντισημιτισμό.

Το κόμμα «Αυγή του Νέμουνας» εντάχθηκε στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Γκιντάουτας Παλούκας αυτό το καλοκαίρι κατόπιν καταγγελιών για διαφθορά, αναγκάζοντας το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του να βρει νέους εταίρους συνασπισμού.

Κανονικά, όταν η ΕΕ βρίσκεται σε αναταραχή, θα στρεφόταν στους θεμελιώδεις πυλώνες της - τη Γερμανία και τη Γαλλία - για σταθερότητα. Αλλά η Γερμανία είναι βυθισμένη σε οικονομική δυσπραγία και η Γαλλία βρίσκεται σε μια οικονομική και πολιτική κρίση. Ο τελευταίος πρωθυπουργός της, Σεμπαστιάν Λεκορνί, παραιτήθηκε τη Δευτέρα μετά από λιγότερο από ένα μήνα στην εξουσία.

«Προφανώς, η γαλλική πολιτική κρίση περιπλέκει περαιτέρω και καθυστερεί τη δράση της ΕΕ στις πιο άμεσες προκλήσεις της», δήλωσε ο Alemanno.

Στην Τσεχική Δημοκρατία, ο Μπάμπις και το δεξιό κόμμα του ANO, συμμετείχαν με το σύνθημα «Πρώτα η Τσεχία». Υποσχέθηκε να αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις - και να τερματίσει το πρόγραμμα - του οποίου ηγείται η Τσεχία - που στέλνει τα περισσότερα από τα βλήματα πυροβολικού της Ευρώπης στην Ουκρανία, καταγγέλλοντας την απερχόμενη κυβέρνηση της χώρας επειδή δεν δίνει «τίποτα στις Τσέχες μητέρες και τα πάντα στις Ουκρανές».

Ο Μπάμπις έχει δηλώσει ότι δεν είναι τα όπλα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προμηθεύονται, αυτό είναι το πρόβλημα. Ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμα είναι διεφθαρμένο και ότι οι Τσέχοι έμποροι όπλων βγάζουν περιουσία. Θέλει το πρόγραμμα να μεταφερθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Μπάμπις και το κόμμα ANO κέρδισαν μόνο το ένα τρίτο των ψήφων, πολύ λιγότερο από μια απόλυτη πλειοψηφία, και πρέπει να σχηματίσουν συμφωνία συνασπισμού για να κυβερνήσουν, κάτι που θα είναι δύσκολο. Τα περισσότερα από τα μεγάλα κόμματα φαίνεται να αντιστέκονται στη συνεργασία μαζί του.

Ο Μπάμπις είπε ότι έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με το Κόμμα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας, το οποίο έχει ζητήσει την απέλαση των Ουκρανών μεταναστών, και το νέο κόμμα Αυτοκινητιστές Αυτοπροσώπως, το οποίο αντιτίθεται στη «πράσινη συμφωνία» της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Και οι δύο πιθανοί εταίροι είναι βαθιά επιφυλακτικοί σχετικά με το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ δήλωσε ότι το ερώτημα ήταν αν η Τσεχική Δημοκρατία «παραμένει σταθερά μέρος της Δύσης ή απομακρύνεται προς την Ανατολή». Μετά τις εκλογές, προειδοποίησε τον Μπάμπις ότι οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση πρέπει να διατηρήσει «όλους τους θεσμούς ενός δημοκρατικού κράτους» και να κινηθεί προς μια «φιλοδυτική κατεύθυνση».

Η Tabea Schaumann, αναλύτρια στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ένα think tank στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η επιστροφή του Μπάμπις θα μπορούσε να προσθέσει έναν ακόμη ηγέτη που θα ανατρέπει τα δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο οποίος θα μπορούσε παραλύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είπε ότι πολλά εξαρτώνται από το ποιον θα έχει ο Μπάμπις σε έναν συνασπισμό και ότι αναμένει ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν θα σταματήσει, αλλά θα «επανεκτιμηθεί».

Μετά τις εκλογές, ο Μπάμπις δήλωσε ότι η Τσεχική Δημοκρατία θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, και απέρριψε τις ανησυχίες ότι θα υπονόμευε τους δημοκρατικούς θεσμούς. «Επικρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θέλουμε να την καταστρέψουμε», δήλωσε στο BBC ο αναπληρωτής ηγέτης του ANO, Karel Havlicek. «Θέλουμε να τη μεταρρυθμίσουμε».

Ο Μπάμπις καυχήθηκε ότι έχει συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πολλές φορές. Είναι επίσης καλός φίλος με τον Όρμπαν, ο οποίος τη Δευτέρα δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ επειδή η ΕΕ «διαλύεται».

Από το 2010, ο Όρμπαν έχει αυτοπροσδιοριστεί ως υπέρμαχος της «ανελεύθερης χριστιανικής δημοκρατίας», επιχειρώντας να απαγορεύσει τις παρελάσεις υπερηφάνειας ΛΟΑΤΚΙ+, αποδυναμώνοντας την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και περιορίζοντας τις ελευθερίες του Τύπου και της ακαδημαϊκής κοινότητας - κάτι που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τη χρηματοδότηση ύψους 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε μια σύνοδο κορυφής ηγετών στη Δανία την περασμένη εβδομάδα, ο Όρμπαν απέρριψε ως άκαρπο ένα σχέδιο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για την έναρξη ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία. «Δεν συμφωνώ», είπε ο Όρμπαν. «Επομένως, αυτό το σχέδιο είναι τελειωμένο».

Με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να έχει αποδυναμωθεί σοβαρά στο εσωτερικό και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να μην έχει ακόμη αποκτήσει το κύρος και την επιρροή που κάποτε είχε η Άνγκελα Μέρκελ, άλλοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συγκρούονται ανοιχτά μεταξύ τους.

Αφού ο Όρμπαν κατηγόρησε ηγέτες της Ε.Ε. για ανάπτυξη «πολεμικών σχεδίων» εναντίον της Ρωσίας, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επίκρινε τον Όρμπαν μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Ρωσία είναι αυτή που ξεκίνησε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι που αποφάσισε ότι ζούμε σε καιρό πολέμου. Και σε μια τέτοια εποχή, το μόνο ερώτημα είναι με ποιανού το μέρος είσαι».

Ο Τουσκ αντιμετωπίζει προκλήσεις στο εσωτερικό, με την εκλογή του συντηρητικού ιστορικού Κάρολ Ναβρότσκι τον Ιούνιο ως προέδρου της Πολωνίας. Υποστηριζόμενος από το δεξιό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη της Πολωνίας και με την υποστήριξη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ναβρότσκι διεξήγαγε μια επιτυχημένη καμπάνια που ονομαζόταν «Πολωνία για τους Πολωνούς».

Ο Ναβρότσκι, ο οποίος θέλει η Γερμανία να καταβάλει υψηλές αποζημιώσεις για τα ναζιστικά εγκλήματα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση, να υπερασπιστεί το πολωνικό νόμισμα και να περιορίσει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ναβρότσκι είναι έντονα επικριτικός απέναντι στη Ρωσία - πρόσφατα αποκάλεσε τον Πούτιν «εγκληματία πολέμου» - αλλά είναι επιφυλακτικός απέναντι στην Ουκρανία, για την οποία επιμένει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Όρμπαν και ο Φίτσο έχουν αντισταθεί στις εκκλήσεις να σταματήσουν οι αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάτι που ο Τραμπ έχει ζητήσει ως προϋπόθεση για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Μόσχα, αφού ο Τραμπ δεν κατάφερε να πείσει τον Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία - εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το εάν θα ασκηθεί νέα πίεση στο Κρεμλίνο από την Ουάσινγκτον.

Ο Φίτσο δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης την Κυριακή ότι ο στόχος της χώρας του «δεν είναι η ήττα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στόχος μας είναι να τερματίσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό. Αυτοί είναι Σλάβοι που σκοτώνονται μεταξύ τους. Ο πόλεμος δεν είναι λύση».

Πρόσθεσε: «Αν η ΕΕ αφιέρωνε τόση ενέργεια στην ειρήνη όση στην υποστήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πόλεμος θα μπορούσε να είχε τελειώσει προ πολλού».

Ο William Booth είναι διεθνής ανταποκριτής της Washington Post με έδρα το Λονδίνο. Προηγουμένως ήταν επικεφαλής γραφείου στο Λονδίνο, την Ιερουσαλήμ, την Πόλη του Μεξικού, το Λος Άντζελες και το Μαϊάμι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.