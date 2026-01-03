Λογαριασμός
Γουστάβο Πέτρο: «Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στην Βενεζουέλα - Βομβαρδίζουν το Καράκας»

«Προειδοποίηση σε όλους: επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα, βομβαρδίζουν με πυραύλους - Το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να συνεδριάσει αμέσως»

Γουστάβο Πέτρο

Με ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Καράκας.

«Αυτή τη στιγμή βομβαρδίζουν το Καράκας. Προειδοποίηση σε όλους: επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα. Βομβαρδίζουν με πυραύλους», σημείωσε ο Πέτρο.

«Το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να συνεδριάσει αμέσως», πρόσθεσε.

«Η Κολομβία είναι από χθες μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και πρέπει να συγκληθεί αμέσως. Να καθοριστεί η διεθνής νομιμότητα της επιθετικής ενέργειας κατά της Βενεζουέλας».

