Με ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Καράκας.

«Αυτή τη στιγμή βομβαρδίζουν το Καράκας. Προειδοποίηση σε όλους: επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα. Βομβαρδίζουν με πυραύλους», σημείωσε ο Πέτρο.

«Το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να συνεδριάσει αμέσως», πρόσθεσε.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

«Η Κολομβία είναι από χθες μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και πρέπει να συγκληθεί αμέσως. Να καθοριστεί η διεθνής νομιμότητα της επιθετικής ενέργειας κατά της Βενεζουέλας».

Πηγή: skai.gr

