Μεθυσμένος πιλότος απομακρύνθηκε από το πιλοτήριο τελευταία στιγμή

Η ρυθμιστική αρχή μεταφορών του Καναδά ζήτησε από την Air India να διερευνήσει ένα περιστατικό με έναν πιλότο που απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο πριν από την απογείωση και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, σημειώνει το Reuters.

Δύο αλκοτέστ που διενήργησε η καναδική αστυνομία στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ έδειξαν ότι ο πιλότος δεν ήταν ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντά του, ανέφερε το πρόσωπο αυτό την Παρασκευή. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρό ζήτημα» από την Transport Canada σε επιστολή προς την Air India και οι αρχές είναι πιθανό να προχωρήσουν σε μέτρα επιβολής του νόμου, πρόσθεσε το πρόσωπο αυτό.

Το πρόσωπο ζήτησε να παραμείνει ανώνυμο, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης. Σε δήλωση το Σάββατο, η Transport Canada ανέφερε ότι θα συνεργαστεί με την Air India και την ινδική ρυθμιστική αρχή για την αεροπορία, προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη «κατάλληλων μέτρων παρακολούθησης».

Σε δήλωσή της, η Air India ανέφερε ότι η πτήση από το Βανκούβερ προς το Δελχί στις 23 Δεκεμβρίου υπέστη καθυστέρηση της τελευταίας στιγμής λόγω του περιστατικού, προσθέτοντας ότι ένας άλλος πιλότος ανέλαβε την πτήση. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι οι καναδικές αρχές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την καταλληλότητα του πιλότου για την εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά δεν παρείχαν λεπτομέρειες.

«Ο πιλότος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας. Η Air India διατηρεί πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι οποιασδήποτε παραβίασης των ισχυόντων κανόνων και κανονισμών», ανέφερε η εταιρεία.

Το αεροσκάφος ήταν ένα Boeing 777, ένα μοντέλο που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 344 επιβάτες, σύμφωνα με τις ιστοσελίδες Flightradar24 και Air India.

Πηγή: skai.gr

