Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την πόλη, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλούνται τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το Defence Intelligence αναφέρει ότι φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι δεκάδες ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού έχουν εντοπιστεί να πετούν πάνω από το Καράκας.

‼️🇺🇸💥🇻🇪Reports indicate that large scale military operations may be underway against Venezuela, as dozens of U.S. Army helicopters have reportedly been seen flying over the capital city of Caracas. pic.twitter.com/3kH3tLXwXQ — Defense Intelligence (@DI313_) January 3, 2026

Κάτοικοι του Καράκας ανέφεραν ακόμη ότι σε πολλές περιοχές της βενεζουελάνικης πρωτεύουσας έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, με το Reuters να αναφέρει ότι χωρίς ρεύμα έχει μείνει και η νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μεγάλη στρατιωτική βάση.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το BBC ανέφεραν ότι μεταξύ άλλων επλήγησαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα στο κέντρο της πόλης καθώς και η μεγάλη στρατιωτική βάση Φουέρτε Τιούνα.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:50 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το CNN.

«Μία ήταν τόσο δυνατή, που μετά από αυτήν το παράθυρό μου έτρεμε», είπε η ανταποκρίτρια του CNNE, Osmary Hernandez.

Η αιτία των εκρήξεων δεν ήταν ξεκάθαρη.

Βίντεο που εξασφάλισε και επαλήθευσε το CNN δείχνει δύο στήλες καπνού να υψώνονται στον νυχτερινό ουρανό, ανάμεσα στα φώτα της πόλης. Στη βάση της μίας στήλης διακρίνεται πορτοκαλί λάμψη. Στη συνέχεια φαίνεται για λίγο μια λάμψη σε άλλο σημείο, ακολουθούμενη από έναν υπόκωφο κρότο.

Τα βενεζουελάνικα μέσα Efecto Cocuyo και Tal Cual Digital ανέφεραν ότι εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, βόρεια του Καράκας, και στις ακτές της χώρας, καθώς και στο Higuerote, πόλη στις ακτές της πολιτείας Μιράντα.

Σύμφωνα με το Assossiated Press, τουλάχιστον επτά εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 2 π.μ. τοπική ώρα, το Σάββατο, ενώ υπάρχουν αναφορές για αεροσκάφη που πετούσαν χαμηλά πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Κάτοικοι σε διάφορες γειτονιές της πόλης βγήκαν εσπευσμένα στους δρόμους.

Η κυβέρνηση του Καράκας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του AP να σχολιάσει τις αναφορές.

Σύμφωνα με ανάρτηση της δημοσιογράφου του CBS, Τζένιφερ Τζέικομπς, στο X, οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν ενημερωθεί για τις αναφορές περί εκρήξεων και πτήσεις αεροσκαφών πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχόλια.

BREAKING: Trump administration officials are aware of reports of explosions and aircraft over Venezuela's capital Caracas early this morning, sources tell @CBSNews. No official comment yet. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε χερσαίες δράσεις κατά φερόμενων δικτύων διακίνησης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα και ότι χτυπήματα στην ξηρά θα ξεκινήσουν «σύντομα», ενώ τις τελευταίες ημέρες ο αμερικανικός στρατός έχει εντατικοποιήσει τα πλήγματα κατά φερόμενων σκαφών διακίνηση ναρκωτικών.

Τον Οκτώβριο, μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξουσιοδότησε τη CIA να δρα εντός της Βενεζουέλας, ώστε να περιορίσει τις παράνομες ροές μεταναστών και ναρκωτικών από τη νοτιοαμερικανική χώρα.

Το CNN έχει απευθύνει αιτήματα στον Λευκό Οίκο, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στο Πεντάγωνο να σχολιάσουν τις εξελίξεις.

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή, η Βενεζουέλα δήλωσε ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος της χώρας της Νότιας Αμερικής, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε επίσης σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θέλουν να επιβάλουν αλλαγή κυβέρνησης στη Βενεζουέλα και να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της, μέσω της πολύμηνης εκστρατείας πίεσης που ξεκίνησε με μαζική στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική Θάλασσα τον Αύγουστο.

Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε αρκετές περιοχές του Καράκας, όπως μεταδίδει το Bloomberg.





