Πέθανε στα 88 ο Κρις Κριστόφερσον, θρυλική μορφή της κάντρι

Ο Αμερικανός ηθοποιός και θρυλική μορφή της κάντρι Κρις Κριστόφερσον, ο οποίος ενέπνευσε μεταξύ άλλων τον Μπομπ Ντίλαν και εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη πλάι στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του χθες Κυριακή.

«Ο Κρις Κριστόφερσον πέθανε ειρηνικά το Σάββατο στο σπίτι του» στη Χαβάη, ανέφεραν οι συγγενείς του μέσω Facebook. «Όταν βλέπετε ουράνιο τόξο, να ξέρετε πως είναι εκείνος, που χαμογελά σε όλους».

Υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα το 1976, για τον ρόλο του πλάι στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο φιλμ «Ένα αστέρι γεννιέται», ο Κρις Κριστόφερσον είχε διακριθεί επίσης στην ταινία «Ο Πατ Γκάρετ και ο Μπίλι δε Κιντ» σε σκηνοθεσία του Σαμ Πέκινπα το 1973.

Ο δημιουργός κλασικών τραγουδιών της κάντρι, όπως τα Sunday Mornin’ Comin’ Down (1969) ή Me and Bobby McGee (1970), το οποίο θα ερμήνευε η Τζάνις Τζόπλιν, υπήρξε τραγουδοποιός, συνθέτης κι ερμηνευτής πρώτης γραμμής του είδους αυτού, πλάι σε φιγούρες όπως ο Τζόνι Κας, ο Γουέιλον Τζένινγκς και ο Γουίλι Νέλσον, με τους οποίους δημιούργησε το συγκρότημα The Highwaymen.

Βραβευμένος επανειλημμένα με Γκράμι, εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame το 1985 και στο Country Music Hall of Fame το 2004.

Γεννημένος την 22η Ιουνίου 1936 στην Μπράουνσβιλ του Τέξας, ο Κρις Κριστόφερσον αρχικά έκανε καριέρα στον στρατό, όπως ο πατέρας του, προτού πάει να εγκατασταθεί στη Νάσβιλ, τη Μέκκα της κάντρι, και γράψει το Sunday Mornin’ Comin’ Down για τον Τζόνι Κας.

«Υπήρχε η Νάσβιλ πριν από τον Κρις και η Νάσβιλ μετά τον Κρις. Διότι τα άλλαξε όλα», συνόψισε ο Μπομπ Ντίλαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Κρις Κριστόφερσον.

Ο ερμηνευτής με τραχιά φωνή, που όλη του τη ζωή είχε πάθος με τον Άγγλο ποιητή Γουίλιαμ Μπλέικ, συνέχισε να εμφανίζεται συχνά ώσπου πήρε τη σύνταξή του από την καλλιτεχνική σκηνή στα 84 του χρόνια, το 2021.

Πηγή: skai.gr

