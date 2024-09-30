Δυο νεκροί σε νέο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τις πρώτες πρωινές ώρες

Πηγή προσκείμενη στις λιβανικές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρθηκε σε τουλάχιστον δυο νεκρούς σε νέο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στη Βηρυτό τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατά την πηγή αυτή, «τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον διαμερίσματος που ανήκε στη Τζεμάα Ισλαμίγια». Η λιβανική ισλαμιστική οργάνωση υποστηρίζει τη Χεζμπολά στις επιθέσεις της στο βόρειο Ισραήλ, «σε υποστήριξη» της Χαμάς, από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν δεκάδες στόχους —θέσεις, οπλικά συστήματα και αποθήκες όπλων και πυρομαχικών— της Χεζμπολά στην Μπεκάα του Λιβάνου τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας (του Ισραήλ) επιτέθηκαν σε δεκάδες στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά στην περιοχή Μπεκάα, στον Λίβανο», ανέφερε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας μέσω Telegram, προσθέτοντας πως «ανάμεσα» στους στόχους που επλήγησαν ήταν «δεκάδες εκτοξευτήρες και κτίρια όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα».

Στους χθεσινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ εναντίον προπυργίων της Χεζμπολά στον Λίβανο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 105 άνθρωποι, δυο ημέρες μετά τον θάνατο του ηγέτη του σιιτικού κινήματος Νασράλα σε βομβαρδισμό που σκότωσε δεκάδες ακόμη ανθρώπους, μέλη της παράταξης και αμάχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

