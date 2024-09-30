Η Μέση Ανατολή σε αχαρτογράφητα νερά

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά των Χούθι της Υεμένης, ενόσω συνέχισε τους βομβαρδισμούς και κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πλέον βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά με τους νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά των «δορυφόρων» του Ιράν να φέρνουν την περιοχή στο χείλος ενός ολοκληρωτικού πολέμου.

Χθες, Κυριακή, δεκάδες ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα κατά υποδομών καυσίμων και ηλεκτρικών υποδομών στα λιμάνια Ρας Ισα και Χοντέιντα της Υεμένης σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά των υποστηριζόμενων από την Τεχεράνη, Χούθι, εδώ και έναν χρόνο. Από τις νέες επιθέσεις, σύμφωνα με ελεγχόμενα από τους αντάρτες της Υεμένης Μέσα Ενημέρωσης, οι νεκροί είναι τουλάχιστον τέσσερις και οι τραυματίες περισσότεροι από 30.

Για βάρβαρη επίθεση έκαναν λόγο οι Χούθι και ορκίστηκαν εκδίκηση, με το Ισραήλ να αναφέρει πως στόχος ήταν υποδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά όπλων του Ιράν.

Μία ημέρα πριν, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου με στόχο το αεροδρόμιο Μπέν Γκουριόν του Τελ Αβίβ στο οποίο επέστρεφε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο. Για εμάς κανένα μέρος δεν είναι πολύ μακριά» τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ ενώ, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν επισήμανε ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στο Ισραήλ να επιτίθεται κατά της μίας μετά της άλλης χωρών-μελών του «Άξονα της Αντίστασης».

48 ώρες πριν είχε προηγηθεί το ισραηλινό σφυροκόπημα στην καρδιά της Χεζμπολάχ, στο υπόγειο αρχηγείο της οργάνωσης στη συνοικία Νταχία στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, εξοντώνοντας τον ηγέτη της σιιτικής οργάνωσης Χασάν Νασράλα.

Για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ η εξόντωση Νασράλα ήταν ένα βήμα απαραίτητο προκειμένου να αλλάξουν οι ισορροπίες στην περιοχή στο μέλλον. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, «ο Νασράλα δεν ήταν ένας τρομοκράτης. Ήταν ο τρομοκράτης».

Την ίδια στιγμή, η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να πιέζει για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί πολύ μικρή πρόοδος.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, εξήγησε πως ο στόχος του Ισραήλ να επιστρέψει πίσω στις εστίες τους με ασφάλεια τους χιλιάδες Ισραηλινούς εκτοπισμένους δεν θα επιτευχθεί με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ και του Ιράν.

«Ένας ολοκληρωτικός πόλεμος κατά της Χεζμπολάχ, και σίγουρα κατά του Ιράν, δεν αποτελεί τον τρόπο για να επιτευχθεί αυτό. Εάν θες την επιστροφή των εκτοπισμένων με ασφάλεια, εμείς πιστεύουμε ότι η διπλωματική οδός είναι ο σωστός δρόμος», επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς, η σορός του Νασράλα ανασύρθηκε χθες Κυριακή. Η Χεζμπολάχ όμως, προς το παρόν, δεν έχει ανακοινώσει πότε θα διεξαχθεί η κηδεία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.