Πέθανε στα 112 ο γηραιότερος άνδρας του κόσμου

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο γηραιότερος άνδρας του κόσμου, ανακοίνωσε ο φορέας πίσω από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Ο Τζον Τίνισγουντ είχε γεννηθεί στο Λίβερπουλ στις 26 Αυγούστου 1912, τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός.

Κατέληξε τη Δευτέρα στον οίκο ευγηρίας όπου ζούσε στο Σάουθπορτ, περιτριγυρισμένος από συγγενείς, «μουσική και αγάπη».

Ο Τζον Τίνισγουντ έγινε ο γηραιότερος άνδρας του κόσμου τον περασμένο Απρίλιο, όταν πέθανε ο προκάτοχος του ρεκόρ Χουάν Βισέντε Πέρες από τη Βενεζουέλα, σε ηλικία 114 ετών.

Η συμβουλή του τότε για να παραμείνει κανείς υγιής στα βαθιά γεράματα ήταν το «μέτρο» σε όλα και η αποφυγή υπερβολών.

Στα 112α γενέθλιά του τον Αύγουστο, ωστόσο, απέδωσε τη μακροβιότητά του σε «απλή τύχη».

Ήταν βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς υπηρετούσε σε διοικητική θέση και στη συνέχεια εργάστηκε ως λογιστής στη Shell και στην BP. Συνταξιοδοτήθηκε το 1972.

Ήταν παντρεμένος με τη σύζυγό του Μπλόντουεν για 44 χρόνια, μέχρι που εκείνη πέθανε το 1986.

Αφήνει την κόρη του Σούζαν, τέσσερα εγγόνια και τρία δισέγγονα.

Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως έναν «έξυπνο, αποφασιστικό, γενναίο και ήρεμο σε κρίσεις άνδρα, με ταλέντο στα μαθηματικά και σπουδαίο συνομιλητή».

Ο κάτοχος του ρεκόρ του γηραιότερου άνδρα που έχει ζήσει ποτέ είναι ο Ιάπωνας Γιρόεμον Κιμούρα, που πέθανε το 2013 σε ηλικία 116 ετών και 54 ημερών.

Η γηραιότερη εν ζωή στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι η Τομίκο Ιτόοκα, επίσης από την Ιαπωνία, που είναι 116 ετών.

Πηγή: skai.gr

