Σαν Σήμερα: Η μεγάλη ληστεία του Χίθροου το 1983

Η μεγαλύτερη ληστεία στα χρονικά έγινε στην Αγγλία το 1983 και μάλιστα με συνεργό «εκ των εσω».

Στις 26 Νοεμβρίου του 1983 σπείρα διαρρηκτών εισέβαλλαν στην αποθήκη Brinks Mat του αεροδρομίου του Χίθροου, όπου κατά τις πληροφορίες φυλάσσονταν 3 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας σε μετρητά.

Οι δράστες περιέλουσαν το προσωπικό ασφαλείας πετρέλαιο και απείλησαν ότι αν δεν πάνε με «τα νερά» τους, θα γίνονταν «μπουρλότο». Τελικά, οι έξι μασκοφόροι διείσδυσαν στην απαγορευμένη περιοχή, ακινητοποίησαν τους φύλακες και άνοιξαν την κεντρική είσοδο της αποθήκης.

Όμως αντί για τα χαρτονομίσματα που περίμεναν, αντίκρισαν έναν θησαυρό βγαλμένο από τις Χίλιες και μία Νύχτες: 6.800 ράβδους χρυσού, διαμάντια αξίας 100.000 λιρών και μερικά εκατομμύρια σε μετρητά, συνολικής αξίας 26 εκατομμυρίων λιρών, που προορίζοντας για την Άπω Ανατολή.

Αν και η επιχείρηση ήταν πολύ καλα σχεδιασμένη, τα νέα δεδομένα «δυσκόλεψαν» τους ληστές - κάποιοι έφυγαν για να αναζητήσουν μεγαλύτερο μεταφορικό μέσο και η όλη επιχείρηση διήρκεσε, αντί για πέντε λεπτά, δύο ολόκληρες ώρες!

Οταν άδειασε η αποθήκη, ένας φύλακας σήμανε τον συναγερμό, αλλά οι ληστές είχαν ήδη εξαφανιστεί....

Ο εντοπισμός των δραστών αποδείχθηκε πολύ πιο εύκολη υπόθεση απ' ό,τι περίμεναν οι αξιωματικοί της Σκότλαντ Γιαρντ, αφού διαπίστωσαν τους συγγενικούς δεσμούς του εγκεφάλου της ληστείας με έναν φύλακα - συνεργό, τον Άντονι Μπλακ, η συμπεριφορά του οποίου είχε κινήσει ήδη τις υποψίες των αρχών.

Η εξάρθρωση της σπείρας ήταν θέμα χρόνου ωστόσο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς τρεις από τους δέκα τόνους χρυσού δεν βρέθηκαν ποτέ....

Πηγή: skai.gr

