Η Λιθουανία δεν έχει βρει ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας ή δολιοφθοράς έως τώρα στις έρευνές της για τη συντριβή φορτηγού αεροσκάφους της DHL.

Πριν από λίγη ώρα οι Αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν τα «μαύρα κουτιά» που περιλαμβάνουν τα δεδομένα πτήσης.

Το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους καθώς πλησίαζε να προσγειωθεί νωρίς χθες, Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας εκ των επιβαινόντων, με την Γερμανδία υπουργό Εξωτερικών να κάνει αργότερα λόγο για πιθανό δυστύχημα ή για υβριδική επίθεση σε «ευμετάβλητους καιρούς».

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Λιθουανίας ηγείται της μιας εκ των δύο επίσημων ερευνών για τη συντριβή.

«Οι πρώτες μας πληροφορίες δεν υποδεικνύουν ότι χρειάζεται να ερευνήσουμε πιο σοβαρές ενέργειες», δήλωσε ο εισαγγελέας Αρτούρας Ουρμπέλις σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται.

«Ίσως βρούμε ενδείξεις για ενέργειες άλλου τύπου όσο ερευνούμε», πρόσθεσε ο Ουρμπέλις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.