Η 91η Μεραρχία των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) έφτασε στον ποταμό Λιτάνι στον ανατολικό τομέα του νότιου Λιβάνου, καθώς και στην περιοχή Wadi Saluki, και ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι τα στρατεύματα εντόπισαν δεκάδες όπλα και τοποθεσίες της Χεζμπολάχ και στις δύο περιοχές, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Είναι η πρώτη φορά από το 2000 - όταν το Ισραήλ αποσύρθηκε από τον νότιο Λίβανο - που τα ισραηλινά στρατεύματα φτάνουν στον ποταμό Λιτάνι.

Στην περιοχή Wadi Saluki, ισρηαλινά στρατεύματα πραγματοποίησαν επιδρομή σε αρκετές τοποθεσίες της Χεζμπολάχ. Οι IDF λένε ότι εντόπισαν και κατάσχεσαν εκατοντάδες όπλα και βρήκαν δεκάδες αποθήκες και εκτοξευτές ρουκετών.

Στον ποταμό Λιτάνι, ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποίησαν επιδρομή σε πολλές τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Οι IDF λένε ότι τα στρατεύματα πολέμησαν μαχητές της Χεζμπολάχ στην περιοχή του ποταμού Λιτάνι και εντόπισαν και κατέστρεψαν δεκάδες εκτοξευτές ρουκετών, εκατοντάδες ρουκέτες, αποθήκες όπλων και άλλα όπλα.

Το Wadi Saluki απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ισραήλ και ο ποταμός Λιτάνι απέχει περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από την πόλη Μετούλα στο βόρειο Ισραήλ.

Η προτεινόμενη συμφωνία εκεχειρίας στην οποία αναμένεται να συμφωνήσει σήμερα το Ισραήλ, η οποία θα σταματήσει τις μάχες στο βόρειο μέτωπο, προβλέπει μια αρχική κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τον Λίβανο και η Χεζμπολάχ θα τερματίσει την ένοπλη παρουσία της νότια του ποταμού Λιτάνι.

Η συμφωνία με τον Λίβανο θα διατηρήσει την ελευθερία των επιχειρήσεων του Ισραήλ στην περιοχή, ώστε να δρα αμυντικά για να απομακρύνει την απειλή της Χεζμπολάχ και να επιτραπεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ στα σπίτια τους, δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Reuters ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Ντέιβιντ Μένσερ.

Ο ΥΠΕΞ του Λιβάνου ελπίζει σε κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ έως την Τρίτη το βράδυ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Abdallah Bou Habib δήλωσε ότι ελπίζει ότι θα συμφωνηθεί αργότερα σήμερα η κατάπαυση του πυρός για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το Reuters, σημείωσε ότι ο λιβανέζικος στρατός θα είναι έτοιμος να αναπτύξει τουλάχιστον 5.000 στρατιώτες στο νότιο Λίβανο καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποχωρούν και ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στην ανοικοδόμηση υποδομών που καταστράφηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα.

Το Ισραήλ έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε πλήγματα σε έξι στόχους της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό νωρίτερα σήμερα.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν κέντρα διοίκησης και υποδομές στην περιοχή Dahieh, η οποία θεωρείται βασικό προπύργιο της Χεζμπολάχ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Σημειώνει επίσης ότι ελήφθησαν μέτρα για να μετριαστεί ο κίνδυνος να πληγούν άμαχοι - αναφερόμενος σε εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε για πολλά κτίρια στη νότια Βηρυτό πριν από το πλήγμα.

«Τα πλήγματα αυτά αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών των IDF για την εξάρθρωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη σχολιάσει την επίθεση.

