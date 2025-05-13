Ουρουγουάη: Ο πρώην πρόεδρος Μουχίκα με καρκίνο τελικού σταδίου

Ο πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης Χοσέ “Πέπε” Μουχίκα πάσχει από καρκίνο του οισοφάγου σε «τελικό στάδιο» και λαμβάνει παρηγορητική φροντίδα για την ανακούφιση του πόνου, δήλωσε σήμερα η σύζυγός του σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Τον Ιανουάριο, ο 89χρονος πρώην πρόεδρος, μια εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, αποκάλυψε ότι ο καρκίνος που διαγνώστηκε τον Μάιο του 2024 είχε εξαπλωθεί και ότι ο γερασμένος οργανισμός του δεν μπορούσε πλέον να ανεχθεί τη θεραπεία.

Ο καρκίνος του Χοσέ Μουχίκα βρίσκεται πλέον στο «τελικό στάδιο», δήλωσε η σύζυγός του και πρώην αντιπρόεδρος Λουσία Τοπολάνσκι σε συνέντευξή της στο Radio Sarandi που μεταδόθηκε σήμερα. Τόνισε πως κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλίσει πως ο σύζυγός της θα ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του «όσο το δυνατόν καλύτερα».

Η απουσία του πρώην προέδρου της Ουρουγουάης (2010-2015) στις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής, στις οποίες η αριστερά διατήρησε την εξουσία στην πρωτεύουσα Μοντεβιδέο, ήταν αξιοσημείωτη. Από την πλευρά του, ο νυν πρόεδρος Σαμαντού Όρσι απηύθυνε έκκληση για σεβασμό της ιδιωτικότητας του 89χρονου Μουχίκα.

Ο «φτωχότερος πρόεδρος του κόσμου», όπως τον αποκαλούσαν, επειδή έδωσε σχεδόν όλον τον μισθό που λάμβανε ως αρχηγός του κράτους σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, ο Χοσέ Μουχίκα έκανε την Ουρουγουάη πρωτοπόρο στην υιοθέτηση προοδευτικών μέτρων σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση, τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και τη νομιμοποίηση της κάνναβης (η πρώτη χώρα παγκοσμίως, το 2013). Ο πρώην αντάρτης βασανίστηκε και πέρασε 13 χρόνια στη φυλακή – τα περισσότερα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας (1973-85). Εξελέγη βουλευτής, γερουσιαστής, διορίστηκε υπουργός και κατόπιν ανέλαβε την προεδρία της χώρας των 3,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

