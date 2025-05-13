Bloomberg: Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν πρόσθετα έγγραφα για την εφαρμογή της συμφωνίας για τα ορυκτά

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν πρόσθετες συμφωνίες σχετικά με τη συμφωνία για τα ορυκτά, μια βασική απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Η κίνηση αυτή φέρνει τις δύο χώρες πιο κοντά στην οριστικοποίηση μιας σημαντικής συμφωνίας καταμερισμού των κερδών με στόχο την εξασφάλιση αμερικανικών επενδυτικών ευκαιριών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, υπεγράφησαν σήμερα δύο έγγραφα που περιγράφουν τη λειτουργία ενός επενδυτικού ταμείου που ιδρύθηκε από κοινού από το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, ανέφερε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο το γραφείο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών της Ουκρανίας.

Το επενδυτικό ταμείο προβλέπεται στην ίδια τη συμφωνία για τα ορυκτά, η οποία επικυρώθηκε από το ουκρανικό κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Η συμφωνία υποχρεώνει την Ουκρανία να αναπληρώνει το εν λόγω ταμείο χρησιμοποιώντας μερίδιο των φόρων από τις νέες άδειες εξόρυξης και άλλες πληρωμές. Οι ΗΠΑ μπορούν να συνεισφέρουν μέσω οικονομικών επενδύσεων ή προσφέροντας στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Τραμπ να τερματίσει γρήγορα την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία ξεκίνησε η Μόσχα το 2022.

Την Πέμπτη, εκπρόσωποι από το Κίεβο, την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα αναμένεται να συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ωστόσο, η συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει αβέβαιη.

Πηγή: skai.gr

