Ο πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης Χοσέ «Πέπε» Μουχίκα, 89 ετών, μια εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς στη Λατινική Αμερική, αποκάλυψε σήμερα ότι ο καρκίνος από τον οποίο πάσχει έχει εξαπλωθεί και ότι σταματά κάθε θεραπεία: «Πεθαίνω», είπε σε μια τοπική εφημερίδα.

«Ο καρκίνος του οισοφάγου εξαπλώνεται στο συκώτι μου. Δεν μπορώ να τον σταματήσω. Γιατί; Επειδή έχω γεράσει και πάσχω από δύο χρόνιες ασθένειες. Καμία θεραπεία, ούτε χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να γίνει επειδή το σώμα μου δεν θα τις άντεχε», είπε ο Μουχίκα στη συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη και δημοσιεύεται σήμερα στην εβδομαδιαία εφημερίδα Busqueda.

«Ο κύκλος μου έκλεισε. Ξεκάθαρα, πεθαίνω. Ο πολεμιστής έχει δικαίωμα στην ξεκούραση. Να με αφήσουν ήσυχο. Να μη μου ζητούν άλλες συνεντεύξεις, ούτε άλλα πράγματα» πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος (2010-15).

Ο Μουχίκα είπε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ώστε να ενταφιαστεί στον κήπο του ταπεινού αγροκτήματός του, στα προάστια του Μοντεβιδέο, κάτω από ένα δέντρο που φύτεψε ο ίδιος και δίπλα στη σκυλίτσα του, τη Μανουέλα. «Εδώ θα πεθάνω. Έξω, υπάρχει μια γιγάντια σεκόγια. Εκεί είναι θαμμένη η Μανουέλα. Φτιάχνω τα χαρτιά για να με θάψουν κι εμένα εκεί. Αυτό είναι όλο», πρόσθεσε.

Παρά την κατάσταση της υγείας του, ο Μουχίκα συμμετείχε ενεργά στην προεδρική εκστρατεία για τις εκλογές του Δεκεμβρίου, τις οποίες κέρδισε ο υποψήφιος του συνασπισμού της αριστεράς, Γιαμαντού Όρσι.

«Θέλω να πω αντίο στους συμπατριώτες μου. Είναι εύκολο να σέβεσαι εκείνους που σκέφτονται όπως εσύ, όμως πρέπει να μάθεις ότι το θεμέλιο της δημοκρατίας είναι ο σεβασμός σε εκείνους που σκέφτονται διαφορετικά (…) Σας φιλώ όλους», κατέληξε.

Ο «φτωχότερος πρόεδρος του κόσμου», όπως τον αποκαλούσαν, επειδή έδωσε σχεδόν όλον τον μισθό που λάμβανε ως αρχηγός του κράτους σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, ο Χοσέ Μουχίκα έκανε την Ουρουγουάη πρωτοπόρο στην υιοθέτηση προοδευτικών μέτρων σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση, τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και τη νομιμοποίηση της κάνναβης (η πρώτη χώρα παγκοσμίως, το 2013). Ο πρώην αντάρτης βασανίστηκε και πέρασε 13 χρόνια στη φυλακή –τα περισσότερα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας (1973-85). Εξελέγη βουλευτής, γερουσιαστής, διορίστηκε υπουργός και κατόπιν αναδείχθηκε πρόεδρος της χώρας.

