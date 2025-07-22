Το «απόλυτο σύμβολο» της βρετανική Heavy Metal, η εμβληματική φωνή των «Black Sabbath», Οzzy Osbourne, πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας του, έφυγε από τη ζωή, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Εξαιρετικά συγκινητικό είναι το γεγονός πως ο θάνατος του σπουδαίου Βρετανού καλλιτέχνη, σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία του συγκροτήματός που έγινε στις 5 Ιουλίου στο Μπέρμιγχαμ και μεταδόθηκε ζωντανά σε όλον τον πλανήτη.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς αισθάνομαι, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», είχε δηλώσει σε έντονη συγκινησιακή φόρτιση ο «αιώνιος ρόκερ» στο κοινό, καθισμένος σε θρόνο πάνω στη σκηνή του Villa Park.

Ο Όσμπορν υπήρξε πρωτοπόρος του heavy metal σκηνής ως ιδρυτικό μέλος των Black Sabbath, ενώ στη συνέχεια κατέγραψε τεράστια επιτυχία και ως σόλο καλλιτέχνης.

Ανάμεσα στις πιο εμβληματικές επιτυχίες του συγκαταλέγονται τα Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train και Changes.

Πηγή: skai.gr

