Η αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath και του Όζι Όσμπορν θα κυκλοφορήσει σε ταινία

Η ταινία «Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow» που καταγράφει την τελευταία συναυλία του Όζι Όσμπορν και των Black Sabbath στις 5 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις αρχές του 2026. Η συναυλία «Back to the Beginning», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, ήταν ένα γεγονός που συμβαίνει μια φορά στη ζωή, όχι μόνο για τις αποχαιρετιστήριες εμφανίσεις των Sabbath και Όζι, αλλά και ερμηνείες από τους Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Steven Tyler και πολλά άλλα συγκροτήματα.

Στο «Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow» θα συμπυκνωθεί η ολοήμερη συναυλία στη γενέτειρα των Black Sabbath, το Μπέρμιγχαμ σε μια ταινία 100 λεπτών.

Σε δελτίο Τύπου η ταινία χαρακτηρίζεται «ως ερωτική επιστολή στον Όζι και τον πρωτοποριακό ήχο των Black Sabbath». «Η κινηματογραφική κυκλοφορία θα είναι μια απόσταξη της επικής ολοήμερης εκδήλωσης που θα πραγματοποιήθηκε στο Villa Park» αναφέρεται.

«Με βροντερές ερμηνείες των "War Pigs", "Iron Man", "Children of the Grave" και ένα συναρπαστικό "Paranoid", η ταινία υπόσχεται έναν βαθιά προσωπικό αποχαιρετισμό από τον νονό της heavy metal με αποκλειστική πρόσβαση στα παρασκήνια και συνεντεύξεις από αυτή την εμβληματική ζωντανή εμφάνιση» σημειώνεται.

Πηγή: skai.gr

