Black Sabbath: Ποιος ήταν τελικά ο Ozzy Osbourne

Ο εμβληματικός Ozzy Osbourne, ο αποκαλούμενος και «Πρίγκιπας του Σκότους» τόσο από τα μέσα όσο και από το κοινό, πέρασε στην αιωνιότητα — σηματοδοτώντας με τον θάνατό του το οριστικό τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την παγκόσμια μέταλ σκηνή.

Εξαιρετικά συγκινητικό είναι το γεγονός πως ο θάνατος του σπουδαίου Βρετανού καλλιτέχνη, σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία του συγκροτήματός των Black Sabbath, που έγινε στις 5 Ιουλίου στο Μπέρμιγχαμ, τον τόπο καταγωγής του, και μεταδόθηκε ζωντανά σε όλον τον πλανήτη.

Ο Ozzy, όπως απλά τον αποκαλούσε το φανατικό κοινό του- εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1948.

Το πραγματικό του όνομα είναι John Michael Osbourne.

Ήταν παιδί εργατικής οικογένειας και είχε πέντε αδέρφια.

Σε μικρή ηλικία είχε πέσει θύμα σκληρού σεξουαλικού μπούλινγκ από τους συμμαθητές του.

Στα 16 του χρόνια άρχισε να δουλεύει ωστόσο μετά από έναν χρόνο σταμάτησε και ξεκίνησε διαρρήξεις και μικροκλοπές προκειμένου να βγάλει χρήματα για να αγοράζει ναρκωτικά. Στα 17 του κατέληξε να εκτίει ποινή 6 μηνών. Βγαίνοντας από τη φυλακή αποφάσισε να γίνει τραγουδιστής.

Δημιούργησε τους «Black Sabbath» αξιοποιώντας ουσιαστικά το όνομα της αγαπημένης του ταινίας τρόμου αφού σκέφτηκε πως... αφού ο κόσμος πληρώνει για να τρομάξει από μια ταινία ίσως να ήθελε να τρομάξει και από ένα μουσικό συγκρότημα.

Το πρώτο τραγούδι τους, φέρει επίσης το όνομα «Black Sabbath» και λέγεται πως ακουγόταν από τους ενισχυτές τόσο δυνατά που έπεφτε το ρεύμα τουλάχιστον 3 φορές σε κάθε συναυλία τους.

Πολλά συγκροτήματα τους αντέγραψαν με αποτέλεσμα να περαστεί στην Αγγλία ο «νόμος των 96 Decibel».

Το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε την Παρασκευή, 13 του Φλεβάρη, 1970 και έφτασε στο Top-10 στα αγγλικά τσαρτ.

Με τα πρώτα χρήματα, ο Όζμπορν επέστρεψε στο σπίτι του για να ξεπληρώσει τους γονείς του για όσα τους είχε κοστίσει η 16χρονη παραμονή του στο σπίτι τους.

Τους παρουσίασε περήφανος τον δίσκο του και όταν τους τον έβαλε να τον ακούσουν ζήτησε τη γνώμη τους. Η μητέρα του βρήκε δικαιολογία ότι είχε μια δουλεία στην κουζίνα ενώ ο παραξενεμένος πατέρας ρώτησε τον γιο του αν παίρνει κάτι περισσότερο από αλκοόλ.

Η πορεία του Όζμπορν με τους Black Sabbath συνεχίστηκε μέχρι τον Απρίλιο του 1979, κυκλοφορώντας οκτώ επιτυχημένους δίσκους.

Solo καριέρα

Στις αρχές της δεκαετίας του '80, κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο "Blizzard of Ozz".

Το άλμπουμ ανέβηκε στο βρετανικό Top-10 και έγινε τέσσερις φορές πλατινένιο. Ακολούθησε το "Diary of a Madman" το Νοέμβριο του 1981, με το Top-20 σινγκλ "Flying High Again".

Η ζωή του, reality στο MTV

Τον Ιούλιο του 1982, ο Όζμπορν παντρεύτηκε την μάνατζερ του Σάρον, με την οποία έχει κάνει τρία παιδιά, την Έιμι, την Κέλι και τον Τζακ.

Ο τραγουδιστής απέκτησε ευρύτερη φήμη και πέρα από τη μουσική του καριέρα, μέσα από το ριάλιτι του MTV «The Osbournes» τη δεκαετία του 2000.

Η εκπομπή κατέγραφε την –συχνά χαοτική– καθημερινότητά του ως «τρελού πάτερ φαμίλια» στο Λος Άντζελες και τον συνέστησε «για τα καλά» στις νεότερες και ενδεχομένως όχι μυημένες, στο μουσικό είδος που υπηρετούσε, γενιές.

Επανένωση

Στις 11 Νοεμβρίου 2011, ανακοινώθηκε η επανένωση της «κλασικής» σύνθεσης των Black Sabbath, αλλά λίγο αργότερα ο Μπιλ Γουόρντ αποχώρησε. Για τις ηχογραφήσεις του πρώτου τους άλμπουμ μετά από δεκαοκτώ χρόνια, στο συγκρότημα εντάχθηκε ο πρώην ντράμερ των Rage Against the Machine, Μπραντ Γουίλκ. Στις 11 Ιουνίου 2013, κυκλοφόρησε το άλμπουμ "13", ανεβάζοντας το συγκρότημα στο νούμερο 1 των βρετανικών τσαρτ για πρώτη φορά μετά το 1970.

Μένοντας για πάντα πιστός στο αφήγημα του «σκληρού ροκ», συνέδεσε τ' όνομά του με ακραίες ιστορίες και συμπεριφορές επί σκηνής, με χαρακτηριστικότερο όλων το ότι μέχρι που δάγκωσε το κεφάλι μιας νυχτερίδας κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ αυτών νόσο Πάρκινσον και επιπλοκές από τραυματισμό που υπέστη σε πτώση το 2019.

Αυλαία στο Μπέρμιγχαμ

Στις 5 Ιουλίου, μαζί με τους Black Sabbath, υποκλίθηκε για τελευταία φορά στο κοινό, με τη μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Μπέρμιγχαμ.

Την εμβληματική αυτή συναυλία παρακολούθησαν όχι μόνο οι 42.000 θεατές που έσπευσαν στον συναυλιακό χώρο του Villa Park, αλλά και περισσότεροι από 3 εκατομμύρια ακόμη που πλήρωσαν για να το δουν σε ζωντανή μετάδοση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.