Με αμερικανική διαμεσολάβηση η συνάντηση Ισραήλ-Συρίας την Πέμπτη

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, θα ηγηθεί συνάντησης με ανώτερους αξιωματούχους από το Ισραήλ και τη Συρία την Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios την Τρίτη, που επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Δεν είναι σαφές πού θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, ωστόσο αναμένεται να επικεντρωθεί στις ρυθμίσεις ασφαλείας στη νότια Συρία και στην ενίσχυση του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.