Θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Ένας 77χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα συνέβη λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση από Κοζάνη προς Καστοριά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 49χρονος Έλληνας συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας 77 ετών και μια γυναίκα 70 ετών από τη Βόρεια Μακεδονία.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 77χρονος, ενώ η συνοδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές συνελήφθη ο 49χρονος οδηγός, ενώ έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγει το Α.Τ. Καστοριάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

